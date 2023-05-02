İstanbul’un üçte biri göçük altında kalır

Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara depremine karşı önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalır” dedi.

Bilim akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyararak önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, “Komplo teorisi gibi bir şey değil bu.” dedi. 100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi.

Ekonomik olarak bağımsızlığımızı kaybederiz

“Marmara depremi olduğu takdirde Marmara bölgesi ekonominin çarkları durur. Marmara bölgesi diz üstü çöker.” diye konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı: “Marmara bölgesi diz üstü çökerse Türkiye durur nefesi kesilir. Çünkü Türkiye’nin ekonomi, ticaret ve üretim özelliklerinin can damarı Marmara bölgesidir. O zaman Türkiye duraklar. Ekonomik olarak bağımsızlığını kaybeder.” Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek “Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada onbinlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda.” dedi.

Haber Merkezi