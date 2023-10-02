Japon deprem uzmanından deprem eğitimi

KYK Yapı Kimyasalları’nın organizasyonuyla depreme kaşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim seminerleri için özel olarak tasarlanan ‘Kaşif’ isimli bir tırla Hatay Antakya ve İskenderun’a giden Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Güneydoğu fay hattında kırılmalar olacağını; Kahramanmaraş, ve Hatay için önceden de uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Moriwaki “Bu sefer Hatay denizden gelecek bir depremin etkisinde kalabilir” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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