Naci Görür: Depremin şakası yok

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deprem riski bulunan iller üzerinden açıklamalarda bulunan Görür, İstanbul’un yanısıra özellikle Erzincan ve Dersim uyarısında bulunarak, ‘şakası yok’ dedi. Haber Global’de Buket Aydın’ın sorularını yanıtlayan deprem ve deniz jeolojisi uzmanı, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları özetle şöyle: Ben belki de ilk kez söyleyeceğim burada. Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli’den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790’larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Eli kulağında, şakası yok. İstanbul’un durumunu iyi görmüyorum. İstanbul depreme hazır değil. Halkın el koyması lazım, mülkün sahibi halktır. Her şeyin sahibidir. Haber Merkezi

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