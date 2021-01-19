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20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

NASA’dan Türkiye’ye kuraklık uyarısı

19 Ocak 2021, Salı 17:00
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yeryüzü gözlemevi tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye yeraltı suları açısından da kuraklık riskiyle karşı karşıya.

 

NASA, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye’deki yer altı sularının durumunu hesapladı. Sputnik’deki habere göre yayınlanan raporda, “2021’in başlamasıyla birlikte Türkiye’nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 milyon) İstanbul çevresindeki çok sayıda rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu şartlar devam ederse mahsul üretimi tehlikeye girebilir” ifadelerine yer verildi. Raporda mevcut durumun 2019 yılındaki yağış azlığı sebebiyle ortaya çıktığı, 2020’nin ise son 5 yılın en kurak yılı olduğu belirtildi.

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