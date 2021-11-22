Pandemide siber zorbalık arttı

Cartoon Network, yaptığı araştırmayla siber zorbalığın son yıllarda ve özellikle pandemi sırasında önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

ASLAN ÖZDEMİR - YENİ ASYA

Cartoon Network, zorbalıkla mücadele kampanyası “Zorba Olma Kanka Ol” kapsamında 15 Kasım–19 Kasım arasında gerçekleşen Zorbalıkla Mücadele Haftası çerçevesinde Türkiye’de yeni çalışmalara başladı. Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülen çocuklar arasındaki zorbalık sebebiyle Türkiye’de çocukların zarar gördüğü biliniyor. Cartoon Network, kampanya dahilinde, zorbalığın nasıl önlenebileceğini daha iyi anlamak ve çocukların yaşayabileceği, büyüyebileceği, oynayabileceği ve öğrenebileceği daha güvenli ortamlar oluşturmak için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, siber zorbalığın son yıllarda ve özellikle pandemi sırasında önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. 6-12 yaş arası çocuğu olan 1000’den fazla ebeveyn ile yapılan araştırmaya katılanların yarısından fazlası, pandeminin başlangıcından bu yana siber zorbalığın arttığına inandıklarını söyledi. WarnerMedia Türkiye, Orta Doğu, Yunanistan ve Kıbrıs Çocuk Programları ve Yayın Direktörü Zümrüt Pakoy şunları söyledi: “Zorbalık dünya çapında çok ciddi bir sorun ve araştırma sonuçlarımız bu sorunun Türkiye’de de yükselişte olduğu açıkça gösteriyor. Cartoon Network olarak “Zorba Olma Kanka Ol” kampanyası ve oluşturduğumuz içerikler aracılığıyla, çocukları akran zorbalığı ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşmaya, iyi bir arkadaş olmaya ve bu sorunlara maruz kalan arkadaşlarına destek olmaya teşvik etmeyi umuyoruz.”

En yaygın zorbalık “sürekli dalga geçme”

Türkiye’de akran zorbalığına yönelik gerçekleştirilen araştırmanın öne çıkan diğer önemli bulguları ise şu şekilde: Ankete katılan ebeveynlerin yaklaşık yüzde 75’i, çocukları doğrudan olaydan bahsetmeden akran zorbalığının farkına varamadığını söyledi. Velilerin vermiş olduğu cevaplar, fiziksel ve psikolojik zorbalığın aksine sözel zorbalığın okullarda en yaygın görülen zorbalık türü olduğunu gösterdi. Araştırma, Türkiye’de en yaygın zorbalığın “sürekli dalga geçme” ve “sosyal medyada herhangi biri hakkında uygunsuz yorum, resim veya video yayınlamak” olduğunu ortaya çıkardı. Çocukları siber zorbalığa uğrayan ailelerin yüzde 79’u olayı yetkililerle paylaşmadığını ifade etti. Araştırma, utangaç çocukların siber zorbalıkla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Aileler ayrıca bir çocuğun özgüven eksikliği yaşamasının ve mutsuzluk duygularının başkalarına zorbalık yapmasına neden olduğunu paylaştı. Araştırma aynı zamanda zorbalık konusunda eğitim kurumlarına duyulan güveni de inceliyor. Veliler, okulların zorbalığı önlemek için yeterli önlemler almadığını ve bu konuda okullara tam olarak güvenmediklerini söyledi. Ortalama olarak, her iki katılımcıdan biri, diğer ebeveynler ile kurdukları iletişimi akran zorbalığını önlemenin en etkili yolu olarak gördüğünü paylaştı. Ebeveynlerin yüzde 38’i çocukları daha az şiddet içeren video oyunları oynamaya teşvik ederek akran zorbalığının önlenebileceğini söylerken, yüzde 37’i çocukları daha kibar olmaya teşvik etmenin zorbalığı azaltabileceğini söyledi.