"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Pandemide siber zorbalık arttı

22 Kasım 2021, Pazartesi 23:58
Cartoon Network, yaptığı araştırmayla siber zorbalığın son yıllarda ve özellikle pandemi sırasında önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

ASLAN ÖZDEMİR - YENİ ASYA

Cartoon Network, zorbalıkla mücadele kampanyası “Zorba Olma Kanka Ol” kapsamında 15 Kasım–19 Kasım arasında gerçekleşen Zorbalıkla Mücadele Haftası çerçevesinde Türkiye’de yeni çalışmalara başladı. Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülen çocuklar arasındaki zorbalık sebebiyle Türkiye’de çocukların zarar gördüğü biliniyor. Cartoon Network, kampanya dahilinde, zorbalığın nasıl önlenebileceğini daha iyi anlamak ve çocukların yaşayabileceği, büyüyebileceği, oynayabileceği ve öğrenebileceği daha güvenli ortamlar oluşturmak için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, siber zorbalığın son yıllarda ve özellikle pandemi sırasında önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. 6-12 yaş arası çocuğu olan 1000’den fazla ebeveyn ile yapılan araştırmaya katılanların yarısından fazlası, pandeminin başlangıcından bu yana siber zorbalığın arttığına inandıklarını söyledi. WarnerMedia Türkiye, Orta Doğu, Yunanistan ve Kıbrıs Çocuk Programları ve Yayın Direktörü Zümrüt Pakoy şunları söyledi: “Zorbalık dünya çapında çok ciddi bir sorun ve araştırma sonuçlarımız bu sorunun Türkiye’de de yükselişte olduğu açıkça gösteriyor. Cartoon Network olarak “Zorba Olma Kanka Ol” kampanyası ve oluşturduğumuz içerikler aracılığıyla, çocukları akran zorbalığı ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşmaya, iyi bir arkadaş olmaya ve bu sorunlara maruz kalan arkadaşlarına destek olmaya teşvik etmeyi umuyoruz.”

En yaygın zorbalık “sürekli dalga geçme”

Türkiye’de akran zorbalığına yönelik gerçekleştirilen araştırmanın öne çıkan diğer önemli bulguları ise şu şekilde: Ankete katılan ebeveynlerin yaklaşık yüzde 75’i, çocukları doğrudan olaydan bahsetmeden akran zorbalığının farkına varamadığını söyledi. Velilerin vermiş olduğu cevaplar, fiziksel ve psikolojik zorbalığın aksine sözel zorbalığın okullarda en yaygın görülen zorbalık türü olduğunu gösterdi. Araştırma, Türkiye’de en yaygın zorbalığın “sürekli dalga geçme” ve “sosyal medyada herhangi biri hakkında uygunsuz yorum, resim veya video yayınlamak” olduğunu ortaya çıkardı. Çocukları siber zorbalığa uğrayan ailelerin yüzde 79’u olayı yetkililerle paylaşmadığını ifade etti. Araştırma, utangaç çocukların siber zorbalıkla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Aileler ayrıca bir çocuğun özgüven eksikliği yaşamasının ve mutsuzluk duygularının başkalarına zorbalık yapmasına neden olduğunu paylaştı. Araştırma aynı zamanda zorbalık konusunda eğitim kurumlarına duyulan güveni de inceliyor. Veliler, okulların zorbalığı önlemek için yeterli önlemler almadığını ve bu konuda okullara tam olarak güvenmediklerini söyledi. Ortalama olarak, her iki katılımcıdan biri, diğer ebeveynler ile kurdukları iletişimi akran zorbalığını önlemenin en etkili yolu olarak gördüğünü paylaştı. Ebeveynlerin yüzde 38’i çocukları daha az şiddet içeren video oyunları oynamaya teşvik ederek akran zorbalığının önlenebileceğini söylerken, yüzde 37’i çocukları daha kibar olmaya teşvik etmenin zorbalığı azaltabileceğini söyledi.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kalıcı yaz saati uygulaması tüketimi arttırdı

    Pandemide siber zorbalık arttı

    Hekimlerin beyaz yürüyüşü başlıyor

    Artık toplum kucaklaşmalı

    6 parti 345 sandalye kazanabilir

    Belli bir zümrenin keyfi yerinde

    Gıda fiyatları uçuyor

    Son 24 saatte 24856 vaka ve 193 ölüm gözlemlendi

    Muhalefet Kays Said’i kınadı

    Malzeme fiyatları 3 ayda 3 kat arttı

    Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor

    Hindistan'daki çiftçiler protestolarına devam edecek

    Kurallara dikkat: 7 ayda 253 scooter kullanıcısı ceza yedi

    Avusturya’da 20 günlük sokak kısıtlaması başladı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Avustralya, kapılarını ''çift doz'' aşılı yabancılara açacak

    'Basra Körfezi'nde ABD'yle yaşanan çatışmalarda 9 Devrim Muhafızı öldü'

    Lafla adalet olmaz

    "Türkiye'nin önemli bir bölümü çölleşme konusunda hassas"

    Ders zili yeniden çaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Daha beter haliyle 2001’e dönüş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe sistem”in iflâsının ilânı
    Ahmet BATTAL

    Kitabını yazmadık
    Orhan GÜLER

    “Er bozulursa aile, kadın bozulursa toplum bozulur!”
    Osman ZENGİN

    Din kardeşliği mi, parti kardeşliği mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset ölçülerini belirleme yetkisi
    Risale-i Nur'dan

    Sanata bakıldığı zaman Sâni zihne gelmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın Zatını mı, esmasını mı düşünmeliyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.