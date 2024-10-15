Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

Nöroteknoloji şirketi REMspace, iki katılımcı arasında lüsid rüya sırasında ilk kez iki yönlü iletişim kurduklarını iddia etti.

Rüyada gerçekler ve hayaller

Şu bizim rüyalarımız...

Şirket, rüyalar sırasında tespit edilebilen bir dil olan “Remmyo”yu da geliştirdirdiklerini duyurdu. ABD ve Rusya merkezli nöroteknoloji girişimi REMspace, bilim dünyasını sarsacak bir iddiada bulundu: İki katılımcı arasında, lüsid rüya​ (berrak rüya olarak da biliniyor) sırasında ilk kez iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket CEO’su Michael Raduga, 2023 yılının mayıs ayında rüyalarını kontrol etmek amacıyla kafasına mikroçip yerleştirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Raduga, çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyarmak için tasarlandığını belirtti.

Ruh sağlığı düzeltilebilir

Şirket yaptığı basın açıklamasında , özellikle REM (Hızlı Göz Hareketi) evresinde lücid rüya görmenin, ruh sağlığı sorunlarının çözülmesi ve yeni becerilerin öğrenilmesi de dahil olmak üzere birçok potansiyel uygulamaya sahip olduğunu iddia etti.z Raduga, lüsid rüyanın psikolojik avantajlarını vurgulayarak, kabusları azaltmaya, fobilerle yüzleşmeye ve kişisel sorunları ele almaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca lüsid rüya sırasında yeni beceriler geliştirmenin mümkün olduğunu da ileri sürüyor. REMspace ekibi, 24 Eylül 2024’te gerçekleştirdikleri bir lüsid rüya sırasında iki katılımcı arasında iletişim sağladıklarını iddia etti.

(TRT Haber)

