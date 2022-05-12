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12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Şehirlerin dijital ikizleri de güncellenecek

12 Mayıs 2022, Perşembe 14:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, dijital göz ve akıllı sensörlere sahip dronlarla şehirlerin tamamı taranarak dijital şehir ikizleri güncellenecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlıkça 2016-2019 yıllarında "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi ile tüm şehirlerin üç boyutlu dijital ikizi oluşturuldu.

Şehirlerin dijital ikizleriyle trafikten sürdürülebilir mimariye, enerji verimliliğinden kamu hizmetlerine kadar akıllı bir şehir planlamasının hayata geçirilmesi hedefine ulaşılmasının yanı sıra olası doğal afetlerin de önlenmesi amaçlandı.

Bakanlık, dijitale aktarılan şehirlerdeki değişimin ve yeni kentleşme planlarının analizi için de güncelleme çalışması başlattı. Buna göre, dijital göz ve akıllı sensörlere sahip dronlarla şehirlerin tamamı taranarak 81 ilin dijital şehir ikizleri güncellenecek.

Ortaya çıkacak verilerle şehirlerdeki tüm değişimler takip edilecek. Daha önceki dijital ikizler ile karşılaştırmalar yapılarak kentte meydana gelen değişimler ve sorunlara karşı çözümler geliştirilecek. Böylece yeni kentsel politikalara yön verilmesi sağlanacak.

Pilot uygulama Karaman'da yapıldı

Bakanlık, şehir analizi çalışmasının pilot uygulamasını Karaman'da gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Karaman Valiliği ve Belediyesinin ortak çalışmasıyla kentin tamamı, 16 ilden yaklaşık 40 uzmanın katılımıyla, dronlarla havadan izlendi.

Kentte var olan yapılaşmadan tabiat parklarına, heyelan ve kaya düşme riski olan bölgelerden obruklara, su kaynaklarının takibinden tarihi ve kültürel alanların koruma altına alınmasına kadar şehrin tüm unsurları kayıt altına alınarak değişimler incelendi.

Dron ile havadan görüntü alımı ve elde edilen verilerin işlenmesi sonucu "ortofoto, nokta bulutu, üç boyutlu bina ve arazi modeli üretimleri" hakkında da çalışma yapıldı.

Üç boyutlu olarak üretilen verilerin, kadastro parselleri ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile entegre edilerek belediye kent bilgi sistemlerinde, planlama aşamalarında ve afet öncesi risk belirleme çalışmalarında kullanılması sağlanacak.

Ayrıca ortaya çıkan analizlerle, şehirdeki yapılaşmanın kontrolü, tarihi ve kültürel alan ile yapıların korunması ve tanıtımı, maden sahalarının kontrolü ve denetimi, çevre kirliliğinin önlenmesi, harita üretimi gibi birçok konuda, ilgili kurum ve kuruluşlara çalışma kolaylığı sağlaması da amaçlanıyor.

Erzurum'un dijital ikizi de güncellenecek

Bakanlık, Karaman'da yapılan projenin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması için yıl sonuna kadar 81 ilde çalışmalarını tamamlayacak.

Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi de programa dahil edilen ilk büyükşehir belediyesi oldu. Erzurum'daki analiz çalışmasının da önümüzdeki aylarda 50 dronla yapılması planlanıyor.

AA

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