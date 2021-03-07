Seminerimize davetlisiniz

Prof. Dr. Aziz Kutlar ile Sanat, Marifet, İttifak Okulu Seminerleri yayınımızda, Bediüzzaman Said Nursi ve Bilimsellik Tartışması konusunu ele alacağız.

Program 7 Mart 2021 Pazar günü saat 14.00´te (Avrupa 12:00) canlı olarak yayınlanacaktır. Canlı Yayın Adresi: https://youtu.be/jxJHSCwfoZM

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