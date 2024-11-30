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1 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Sosyal medya hastalıkları: e-hastalıklar

30 Kasım 2024, Cumartesi 17:00
Sosyal medyada pek de fark edilemeyen algoritmaların akıllı cihazlardan uzak kalan kişide yoksunluk hissini meydana getirdiğine dikkati çeken uzmanlar, bunun da e-hastalıkları gittikçe yaygınlaştırdığını bildirdi.

Uzmanlar, teknolojinin hızla gelişmesiyle dijital bağımlılıklar ve e-hastalıkların bireylerin ruh sağlığını etkileyen ciddi problemler haline geldiğini, bunlar arasında telefondan mahrum veya uzak kalma korkusu olan “nomofobi” ile gelişmeleri kaçırma korkusu FOMO’nun başı çektiğini belirtti. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesinden psikiyatri uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alptekin Çetin, dünyada sık görülmeye başlayan e-hastalıkların Türkiye’de de özellikle genç nüfusta hızla yaygınlaştığını söyledi.

Youtube narsiszmi, Facebook depresyonu

“YouTube narsisizmi ve Facebook depresyonu’ gibi kavramlar da e-hastalıklara örnek olarak gösterilebilir.” diyen Çetin, alkol veya madde bağımlılığında görülen belirtileri artık cep telefonu gibi dijital bağımlılıklarda da görmeye başladıklarını vurgulayarak, en sık karşılaştıkları durumlardan birinin ise “yoksunluk” belirtileri olduğunu dile getirdi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Çetin, “Kişi, bir süre sosyal medyaya giremezse ya da cep telefondan uzak kalırsa sıkıntı yaşamaya başlıyor. Duygularını kontrol edemez hale geliyor, kaygısı artıyor ve kimi zaman bu öfkeye dönüşüyor. Burada ciddi bir yoksunluk bulgusu görüyoruz.” diye konuştu.

AA

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