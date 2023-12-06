Sosyal medya yakın takibe alınıyor, çocuklar zararlı muhtevadan korunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Çocuk Dostu Uygulamalar”ı, sosyal medya başta olmak üzere her türlü mecradaki zararlı içeriklerden çocukları korumak amacıyla “sanal kalkan” görevi görüyor.

Tablet çocukları akıllı yapmıyor, aptallaştırıyor “Çocukların iyilik hali her şeyden önce gelir” ilkesiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri risklerin yanı sıra sanal ortamdaki risklere karşı korumaya yönelik çalışmalar da yapıyor. Bu kapsamda 2018’de hayata geçirilen “Çocuk Dostu Uygulamalar”, çocukları özellikle sosyal medya olmak üzere her türlü mecrada karşılaşabilecekleri zararlı içeriklere karşı korumaya alıyor. Uygulamaların bir ayağı olan Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından bu yıl çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen 1915 içerik tespit edildi. Bu içeriklerle ilgili yapılan değerlendirmeler ve kurumlar arası işbirliği sonucu, içeriğin kaldırılması ya da içeriğe erişimin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. 2020’nin ocak ayından bu yana 37 bin 928 kişiye dijital risklerden korunma eğitimi, 2018’in ocak ayından bu yana 146 bin 626 kişiye de mahremiyet eğitimi verildi. AA

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.