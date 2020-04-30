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30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sosyal medyada geçen zaman daha da arttı

30 Nisan 2020, Perşembe 13:03
Prof. Dr. Yeşim Güçdemir, yeni tip koronavirüs dolayısıyla sosyal izolasyon süreci uzadıkça, iletişim ve sosyalleşme için sosyal medya kullanımının arttığını belirtti.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Güçdemir, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde kullanıcıların sosyal medyada daha önce hiç görülmemiş şekilde bir araya geldiğini ifade etti.

 

Sosyal medya kullanımının artması ve beraberinde getirdiklerine değinen Güçdemir, şöyle devam etti:

"Samimi olarak bireyler birbirleriyle virüsten korunma konusunu tartışırken toplum olarak yaşadıkları diğer sorunları da paylaşıyor. Bu da sosyal medyayı, kullanım ve işlev açısından birçok konuda ilk adres haline getiriyor. Sosyal izolasyon kurallarına uyup evde kalmaya zorlanan her yaştan bireyin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında yine teknoloji öne çıkıyor. Bireyler, bu süreçte ihtiyaçları olan bilgiyi bulmak için dijital platformlarda her zamankinden çok daha fazla zaman geçiriyor."

"Hızlı, derinlikli ve doğru bilgiyi sunmak hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı"

Prof. Dr. Güçdemir, sosyal medyada kullanıcılarının, virüs, virüsten korunma ve tedavi yöntemleriyle ilgili milyonlarca bilgiye maruz kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Panik, endişe ve korkuya neden olacak birçok bilgi de maalesef bu yolla sosyal medya üzerinden yine kullanıcılara ulaşıyor. Bunun yanında birçok farklı mecrada uzman ve yetkililer açıklamalar yapıyor ve salgın hakkında halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Fakat aldığımız haberlerin içeriklerinin ne kadar gerçek ve ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz. Hızlı, derinlikli ve doğru bilgiyi sunmak hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı. Doğru bilgiyi sağlamak başta devletin sorumlu birimlerine düşerken, medyanın, organizasyonlar ve markaların da soruna hassas ve sorumlulukla yaklaşması gerekiyor."

"Sosyal medya tüm organizasyonların ihtiyaçlarına cevap veriyor"

Prof. Dr. Güçdemir, "Sosyal medya, bu dönemde tüm organizasyonların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Devlet birimleri salgının önlenmesinde, hastalıkla ilgili bireylerin bilgilendirilmesinde ve bilinçlendirilmesinde, hasta takibinin ve etkileşimin takibi gibi durumların çözümünde yoğun olarak sosyal medyadan da faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların sosyal medyada en çok koronavirüsten korunma, hasta ve ölüm oranlarının yanında yemek, eğlence, egzersiz gibi içerikleri aradığını aktaran Güçdemir, kullanıcıların ayrıca sosyalleşme, iletişim, eğitim ve iş süreçlerini yürütmek adına grup aramalarını kullandığını da kaydetti.

AA

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