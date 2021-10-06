Telegram kullanımında rekor artış görüldü

Geçtiğimiz gün yaşanan erişim sorununun ardından Telegram’ın kurucusu Pavel Durov açıklamalarda bulundu.

Telegram, Facebook servislerinde yaşanan büyük kesintinin ardından açıklama yayınladı. Facebook, WhatsApp ve Instagram’a dünya genelinde yaşanan yaklaşık 7 saatlik erişim sorununun ardından, sıkıntının ön incelemelere göre yazılım güncellemesindeki hatalardan kaynaklandığı açıklanmıştı. Durov, Telegram hesabından kullanım trafiğine dair açıklamada bulundu. Durov, “Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı faaliyetinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık” dedi.

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