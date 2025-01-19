TikTok, ABD’de erişime kapatıldı

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD’de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatıldı.

ABD’de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD’de TikTok’u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok’u kullanamazsınız” şeklinde bir mesajla karşılaştı. Mesajın devamında TikTok, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti. AA

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