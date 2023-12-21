Türkiye’de sansürde yeni hedef VPN

21 Aralık 2023, Perşembe 17:58
İnternet ortamında engelli içeriklere ulaşılmasını sağlayan bazı VPN uygulamalarına Türkiye’de erişim engellemesi getirilmesine ilişkin Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yeniden demokratikleşme sürecine girilmezse ifade özgürlüğüne yönelik baskı eğiliminde artış olacağı görüşünü paylaştı.
VOA Türkçe’nin haberine göre, Akdeniz, “Hükümet ve BTK, Türkiye’den erişimi engellenmiş sitelere girilmesinin engellemekle sansürü genişletmiş oluyor. Dolayısıyla Mart 2024 yerel seçimlerine yaklaştığımız süreçte ben bu VPN servisleri ile ilgili listenin daha da genişletileceğini düşünüyorum. Çünkü çok farklı, çok sayıda VPN servisleri var. Anladığım kadarıyla şimdilik hedef Türkiye’de çok popüler olan VPN servisleri” diye konuştu. “Türkiye’de demokratik süreçlerdeki gerileme uzun zamandır devam ediyor” diyen Akdeniz, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu’nun özellikle Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş ilgili kararlarıyla ilgili açıklamalarında bu düşüş eğilimine vurgu yaptığını kaydetti. İfade özgürlüğü aleyhine baskılar azalmadıkça bu eğilimin devam edeceğini söyleyen Yaman Akdeniz, “Türkiye demokratikleşme sürecine tekrar girmediği takdirde hükümet, muhalif kesimi susturmak, vatandaşların haber ve bilgi edinme özgürlüklerini kısıtlamak için her türlü yola başvurmaya devam edecektir. Aksine bunlardan kaçınılması, demokratikleşme sürecine ve hatta tabii ki Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecine acilen geri dönülmesi lazım” dedi.
Haber Merkezi
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