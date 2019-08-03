Türkiye VPN'nin en çok kullanıldığı üçüncü ülke oldu

İnternette erişimi engelli sitelere girmeye ya da sanal ağda izini kaybettirmeye yarayan VPN (Virtual Private Network) teknolojisinin dünyada en çok kullanıldığı 3. ülke Türkiye oldu.

Türkiye bu istatistiğiyle dünyada internet sansürünün en çok uygulandığı Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

VPN hizmeti veren firmaların oluşturduğu platform 'thebestvpn'in, gerçek kullanıcılardan yola çıkarak yaptığı araştırmaya göre VPN sitelerini en çok kullanan ilk 5 ülkende Endonezya, Türkiye ve Malezya gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu ülkeler oluşturuyor. Listenin ilk 10'unda Avrupa ya da Kuzey Amerika'dan hiçbir ülke yer almazken, ilk 5'te Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleri bulunuyor.

VPN sitelerini en çok kullanan ülkelerin başında Endonezya ve Hindistan yer alıyor. Bu ülkelerde VPN sitelerine giriş yapan internet kullanıcılarının oranı yüzde 38 olurken, bu iki ülkeyi Türkiye takip ediyor. Türkiye'de VPN sitelerine giren internet kullanıcılarının oranı yüzde 32. Türkiye'yi yüzde 31 oranla Çin ve yüzde 29 oranla Malezya takip ediyor.

İlk 10'da yer alan diğer ülkelerse sırasıyla Suudi Arabistan (yüzde 29), Brezilya (26), Vietnam (yüzde 25), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 25) ve Filipinler (yüzde 25).

VPN nedir, ne için kullanılır?

Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) kavramının kısaltması olarak kullanılan VPN, günümüzde internet engellerini aşmanın en kolay yollarından birisi olarak görülüyor.

Bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza kurduğunuz bir VPN servisi ile dünyanın farklı bir bölgesinde çalışan bir sunucuya bağlanabiliyorsunuz. Bağlandığınız sunucu ile sizin bilgisayarınız arasındaki trafiği şifreleyen servis, internet protokolünüzü (IP) değiştirerek internet sağlayıcınızın getirdiği kısıtlamaları aşmanızı sağlıyor.

VPN'i en çok 16-35 yaş arası kullanıyor

VPN kullanıcılarının yaklaşık üçte 2'sini erkekler oluşturuyor (yüzde 62). VPN kullanıcılarının yüzde 38'i ise kadın. VPN'i yüzde 35'lik oranla en çok 16-24 yaş arası kullanırken, 25-35 yaş arası kullanıcıların oranıysa yüzde 33. VPN teknolojisine başvuranların yüzde 19'u da 35-44 yaş arasında.