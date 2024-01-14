Üniversiteler AR-GE ve yayında diplerde

Medyascope’tan Gülseven Özkan, YÖK verilerinden yararlanarak hazırlanan URAP verilerine dikkat çekti.

Hazırlanan rapora göre Türkiye’de 208 yükseköğretim kurumu, 184 bin 702 öğretim elemanı var. URAP’ta yer alan rapora göre Türkiye, üniversitelerin performansını değerlendiren 11 kurumdan beşinde, ilk 500’e giremedi. YÖK’ün açıkladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023” de Türkiye’nin sıralamalarda neden geride kaldığına işaret eden çarpıcı verileri ortaya koydu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 yılında “endeksli dergi ve kitaplarda” öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalamasını 0,44 olarak hesapladı. 188 üniversite, bütçelerinin ortalama yüzde 3,43’ünü Ar-Ge faaliyetlerine harcadı. Öğrenci başına altı basılı kitap düştü.

Özkan şöyle yazdı: “Uzmanlara göre başarıdaki düşüşün önemli nedenlerinden biri üniversitelerin bütçeden araştırma ve geliştirmeye pay ayırmaması. YÖK raporundaki verilere göre 2022 mali yılında 188 üniversite, bütçelerinin ortalama yüzde 3,43’ünü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında harcadı. Bütçesinin yüzde 15 ve üzerini Ar-Ge’ye harcayan üniversite sayısı 5’te kaldı. 2021 yılına ait rapora göre 193 üniversite, bütçelerinin sadece yüzde 3,45’ini Ar-Ge’ye ayırdı.”

Haber Merkezi