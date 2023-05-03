Uzmanından yapay zekâ uyarısı var

ABD medyası, "yapay zekânın babası" olarak anılan Bilgisayar Mühendisi Geoffrey Hinton'un, yapay zekânın tehlikelerine dair konuşmak için Google'daki işinden ayrıldığını yazdı.

New York Times'a konuşan Hinton, yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemelerin "toplum ve insanlık için derin riskler oluşturduğunu" belirtti. KORKUTUCU FARK Beş yıl öncesiyle şimdinin kıyaslanmasını isteyen Hinton, "Bu farkı alın ve geleceğe doğru yayın. Bu korkutucu." ifadesini kullandı. Tecrübeli mühendis, teknoloji devleri arasındaki rekabetin şirketleri "tehlikeli hızlarda" yeni yapay zeka teknolojileri sunmaya, işleri riske atmaya ve yanlış bilgi yaymaya ittiğini söyledi. "Kötü aktörlerin onu (yapay zeka) kötü şeyler için kullanmasını nasıl engelleyebileceğinizi görmek zor." diyen Hinton, "Belki de bu sistemlerde olup bitenler aslında beyinde olup bitenlerden çok daha iyidir." şeklinde konuştu.

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