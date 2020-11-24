"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

“Yapay Zeka” yatırımları öne çıkacak

24 Kasım 2020, Salı 18:41
Pandemi sonrası şirketlerin toparlanmasında “Yapay Zekâ” yatırımları ön plana çıkacağı, kurumların, önümüzdeki üç yıl içinde bu konuya belirgin bir artış yapacakları belirtiliyor.

Kurumlar; önümüzdeki üç yıl içinde makine öğrenmesi ve yapay zekâ için ayıracakları yatırım bütçelerinde belirgin bir artış yapmayı planladıklarını belirtiyorlar. Experian’ın öncülüğünde yapılan araştırmanın bu yılki konusu “Kurumsal Çeviklik ve Dijital Dönüşüme Giden Akıllı Yollar” Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da; bankacılık, finansal hizmetler, perakende, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörlerinden, 1000’den fazla üst düzey karar vericinin katıldığı araştırmada, yapay zekâ ve yeni teknolojinin, başarının kritik anahtarları olduğu belirtiliyor. Araştırma; Türkiye’deki firmaların yarısından fazlasının (% 64), önümüzdeki 12 ay içinde, salgın öncesinde sahip oldukları gelir ve kâra tekrar dönmeyi beklediklerini ortaya koyuyor. % 80’den fazlası 18 ay içinde pazardaki pozisyonlarını geri kazanmayı hedefliyor. Ancak bu iyimserliğe rağmen, karar vericilerin üçte birinden fazlası (% 34), şu anda finansal olarak risk altındaki müşterileri belirlemek için mücadele ettiklerini kabul ediyorlar. 

Pandemi öncesi iş modellerine dönüş yok

Bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlara rağmen, karar vericilerin çoğu, çevrimiçi müşterilerle etkileşim becerilerinin yeterince gelişmediğini ve artan tüketici beklentilerine ayak uyduramadıklarını kabul ediyor. Çoğunluk (% 85), iyileştirilmiş müşteri deneyimini öncelik haline getireceğini belirtiyor. Raporda dikkat çeken bir başka konu ise ticari fonksiyonlardaki otomasyon eksikliği. Bu sorun ürünün üretiminden nakliyesine, satışından paketlenmesine kadar ticaretin her aşamasında görülüyor. Pandemi döneminde Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık dörtte biri (% 25) bu eksik nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Araştırmada artık pandemi öncesi iş modellerine geri dönüşün olmayacağı da belirtiliyor. 

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi önemli

Experian Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin yaptığı açıklamada, pandeminin küresel ekonomi üzerindeki derin etkileriyle birlikte, birçok karar vericinin işletmelerinin geleceğini yönetmek için farklı şekillerde harekete geçme ihtiyacında olduğunu, artık eski iş yapış modellerine geri dönüşün mümkün olmadığını belirterek, “Araştırmalar, pandemi döneminde dijital kanalları ilk kez kullanan işletmelerinin büyük çoğunluğunun işler normale döndüğünde de bu kanalları kullanmaya devam edeceklerini gösteriyor. Karar vericilerin yaklaşık dörtte üçü (% 70) için, dijitalleştirme stratejilerinin hızlandırılması ve çevrimiçi kanalların iyileştirilerek yaygınlaştırılması yüksek öncelik arz ediyor” şeklinde konuştu. 

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Yapay Zeka” yatırımları öne çıkacak

    Tünelin sonunda ışık var

    Bu sistem Türkiye’yi, Türkiye bu sistemi taşımaz

    Tek adam rejimiyle 306 milyar dolar kaybettik

    Trump, Biden’in önünü açtı

    Kılıçdaroğlu: Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz

    Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrıldı

    Bahreyn'i ziyaret edecek

    28 Şubat’ı solladılar

    Arınç’a: Ahmak - Çakıcı’ya: Ülküdaş

    'Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok'

    Menemen Belediye Başkanı tutuklandı

    A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırlandı

    Ankara'da toplu ulaşım saatlerine ''koronavirüs' ayarı

    Öğretmenler de sistemin mağduru

    Şok oldum

    İzmir'de suya yüzde 15'lik zam kararı

    AB'den Joe Biden'a davet

    Türkiye'de 6 bin 713 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    Negatif testler tekrarlanmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayalet vesayeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’nın yalancı çobanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Korku belâsı seferberliği
    Faruk ÇAKIR

    Çıkış yolu hak, hukuk, adalet
    Süleyman KÖSMENE

    Kalın cehalet perdelerini kim yırtacak?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Ölüm gerçeği
    Cevher İLHAN

    Muhalefetin “ortak hareket” zaafı
    Osman ZENGİN

    Son vefatlar üzerine hatırladıklarımız...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.