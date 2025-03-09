Yapay zekâya hukukî altyapı yolda

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye’de yapay zekâ alanında yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak, ‘Çalışmalarımız tamamlandığında etik ve hukukî çerçeveye dair altyapı hazırlanmış olacak.’ dedi.

Dönmez, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’te, Komisyonun ocakta çalışmalarına başladığını dile getirdi. Çalışmaları üç ay içinde tamamlamayı planladıklarını bildiren Dönmez, “Bu kapsamda kamu kurumlarını, özel sektörü ve üniversitelerimizi dinliyoruz. Türkiye, dünyadaki yapay zeka gelişiminin içinde olacak. Yapılan çalışmalar ümit verici.” ifadelerini kullandı. Dönmez, “Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında regülasyona gitti, ABD daha serbest davranıyor. Türkiye olarak da biz de ne yapmamız gerektiğine Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda karar vereceğiz” dedi. AA

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