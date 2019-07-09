Yaşlılarda internet kullanımı 4 kat arttı

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “Akıllı telefonlar ve torun desteğiyle teknoloji öğrenen 65 yaş üstü erkek ve kadınların sayısının artması, online alışverişe de olumlu yansıdı. 4 yıl önce üyelerimiz arasında 65 yaş üstünün oranı sıfıra yakındı. Bugün ise yüzde 10’unu bu kesim oluşturuyor” dedi.

İnternet kullanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının son 5 yılda 4 kat artmasının online alışverişe olumlu yansıdığını söyleyen Kayral, TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 65 yaş üstü nüfusta 2013 sonunda yüzde 4,2 olan internet kullanım oranının, 2018 yılı sonunda yüzde 17’ye yükseldiğini bildirdi. 65 yaş üstü erkeklerde internet kullanımı 2013 sonunda yüzde 7,5 iken 2018 sonunda yüzde 23 oldu. Asıl patlamanın yaşandığı 65 yaş üstü kadınlarda 2013 sonunda yüzde 1,5 olan internet kullanımı ise son 5 yılda 8 kat artarak yüzde 11,9’a kadar çıktı. Recep Gören – Ankara

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