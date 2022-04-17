Yeni çevre derdi: Geri dönüşüm

Türkiye son üç yıldır Avrupa’nın en çok atık ithal eden ülkesi. Uzmanlara göre, bu atıkların tabiata ve insana verdiği zarar ekonomiye sağladığı yarardan daha fazla.

Son yıllarda Türkiye Avrupa’dan binlerce ton plastik atık ithal ediyor. Birçok aktivist buna karşı çıkarken ithal edilen atıkların suyu, havası, toprağı en önemlisi de insanı kirlettiğini belirtiyor. Birçok hastalığın yanında çevreye zarar veren atık ithalatı Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre; Türkiye 2019’da 580 bin ton, 2020’de 660 bin ton, 2021’de 580 bin ton Avrupa’dan ithal etti. Bu rakamlar Avrupa’nın atık ihracatının yaklaşık yüzde 30’larına denk geliyor. Greenpeace, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların yüksek derecede zehirli kimyasal oluşturduğu belirten bir rapor yayımladı. Türkiye, atık ithalatında üç yıldır üst üste birinci sırada yer alırken geri dönüşüm konusunda ise Avrupa’da son sıralarda. Haber Merkezi

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