Yeni Asya'nın 55. yıl etkinlikleri devam ediyor

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55. yıl programları başlıyor Ayrıca okuycularımızın düzenlemiş olduğu X etkinliğine tüm okurlarımız bekliyoruz. Hep birlikte nice 55 yıllara... *** Tavizsiz İstikrar Çizgisinde Nesilleri Buluşturan Hakikat Köprüsü: Yeni Asya 55. YILIMIZA GİRERKEN, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP VE MEHMET KUTLULAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, KURUCU KADROLARIMIZI RAHMETLE ANIYOR; BU ZORLU YOLCULUKTA BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMAYAN OKURLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ 21 Şubat 2024 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz: YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 55. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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