Yeni Asya'nın 55. yıl etkinlikleri devam ediyor

#YeniAsya55Yaşında etiketine gün boyu görüşlerinizi ve mesajlarınızı iletebilirsiniz.
55. yıl programları başlıyor
Ayrıca okuycularımızın düzenlemiş olduğu X etkinliğine tüm okurlarımız bekliyoruz.
Hep birlikte nice 55 yıllara...
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Tavizsiz İstikrar Çizgisinde Nesilleri Buluşturan Hakikat Köprüsü: Yeni Asya
55. YILIMIZA GİRERKEN, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP VE MEHMET KUTLULAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, KURUCU KADROLARIMIZI RAHMETLE ANIYOR; BU ZORLU YOLCULUKTA BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMAYAN OKURLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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