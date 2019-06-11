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11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Yerli yazılımcılar yabancıların markajında

11 Haziran 2019, Salı 00:40
Son bir yıl içinde yurt dışındaki pek çok şirket Türkiye’deki yazılımcılarla çalışmaya başladı.

Online iş platformu SanalUzman.com CEO’su Niyazi Bekiroğlu’na göre bu ivmenin nedeni yaygınlaşan serbest çalışma modelinin getirdiği nitelikli uzman popülasyonu.

TUBİSAD verilerine göre 2018 yılında yüzde 15 oranında büyüyerek 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaşan Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı, son beş yılda iki katı büyüklüğe erişmiş durumda. Bu pazarda yazılım ise 18,3 milyar TL büyüklüğe sahip. Son bir yılda yüzde 20 büyüyen yazılım pazarının yakaladığı bu hızlı ivmede ise yabancı kurumların Türkiye’deki yazılım uzmanlarına olan ilgisi büyük rol oynuyor.

Son dönemde pek çok yabancı şirketin; gözünü Türkiye’deki yazılım uzmanlarına çevirdiğine, bu kurumlara yapılan proje sayısının arttığına, yakalanan ivmenin ise nitelikli iş gücünden kaynaklandığına dikkat çeken online iş platformu SanalUzman.com CEO’su Bekiroğlu: “Raporlar 2014 – 2018 yılları oranında yazılım ihracatında yüzde 17,3 oranında bir değişim olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzde özellikle yazılım sektöründe yatırımcıların ülkemizi tercih etmesinde başta gelen faktör ucuz ama niteliği yüksek iş gücü. Gelişmiş ülkelerdeki maliyetlerin hızla artması; yabancı yatırımcıların, iyi eğitilmiş nitelikli iş gücüne sahip ülkelere yönelmesine sebep oluyor. Türkiye’de de yazılım alanında son yıllarda kendini yurt dışı başarılarıyla kanıtlamış nitelikli iş gücü artıyor, dolayısıyla yazılım sektöründeki yabancı yatırımcıların ilgisi de bu oranda artıyor”.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malta önde

SanalUzman bünyesinde pek çok yabancı kurum için yazılım çözümleri ürettiklerini dile getiren Bekiroğlu, “Artan ilgiyi sistemimize gelen taleplerden takip edebiliyoruz. Geçen sene yaklaşık 3 milyon Dolar tutarında yazılım işini Amerika Birleşik Devletleri’ne, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Malta’ya yaptık. Halen de özel yazılım projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bahsi geçen projelerde SanalUzman.com’a entegre 85 civarında nitelikli yazılım uzmanı görev aldı” dedi.

İlginin nedeni

Yabancı şirketlerin yerli yazılım uzmanlarına olan ilgisinin artmasının bir nedeninin de Türkiye’de yaygınlaşan serbest çalışma sistemi olduğunu anlatan Bekiroğlu, “Günümüzde milenyallerin (Y Kuşağı) yarısından fazlası serbest çalışmaya başladı. Sadece ABD iş gücünün yüzde 36’sı yani 57 milyondan fazla kişi freelance çalışıyor. Genç nüfus iş hayatına atıldıkça, serbest çalışanların sayısının da artması bekleniyor. Ülkemizde ise 2025 yılında 800 bin kişinin esnek çalışmaya geçeceği öngörülüyor” dedi.

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