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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Din itidaldir, Kur’ân rehberdir

Cahit ÖZPINAR
12 Eylül 2019, Perşembe
İfrata da, tefrite de lüzum yok. Dinimiz İslâm, daima orta yoldur. Biz insanlar orta yolu tercih etmekle yükümlüyüz. Yoksa her şey için ifrat ve tefrit söz konusudur. Her şeyi içinden çıkılmaz bir kargaşa haline getirmek zor bir iş değildir.

Yüce kitabımız Kur’ân, elbette ölülere inmemiştir. Kuşkusuz Kur’ânı ölülere tahsis etmek ve Onu rehber edinmemek, cahilce bir bahtsızlıktır. Sadece Kur’ân’ı ölenlerimiz olduğunda hatırlamak, onun dışında ona müracaat etmemek, ona el uzatmamak, onu işlerimizde hakem, amellerimizde kılavuz, hayatımızda ölçü kılmamak, Kur’ânı her iki hayatımız için hakikat kaynağı bilmemek, onu rehber edinmemek, hiç şüphesiz bir gaflet halidir. 

Evvelâ kendi kalbimizi Kur’ân’ın nuruyla diriltmemiz gerekir. Kur’ân’ı kendi kalbimizin hastalığı için şifa kaynağı yapmalıyız. 

Mutlaka Kur’ân’ı kendimizi muhatap alarak okumalıyız. Onun feyiz ve sevabını ölenlerimize de bağışlarsak bir şey kaybetmeyiz. Bilâkis bundan hem biz, hem de ölenlerimiz kazanırlar. 

Kur’ân’da şu duâ örneği vardır: ”Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma!” (Haşr Sûresi 10) 

Peygamber Efendimiz de (asm) şöyle buyurmuştur: “Ölülerinize Yasin Sûresi’ni okuyunuz.”

 İşte din çok mutedil bir yol izlemektedir. Bir Yasin okunsa, milyonlarca ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. Öyleyse okuduğumuz Kur’ân hürmetine, ölenlerimiz ve yaşayanlarımız için, dünyamız için, barış ve mutluluk için dini hayatımızı iman ve Kur’ân ile güçlendirelim. Müslümanlar için, aydınlık ve ferahlık isteyelim. Ayrıca günahlarımızın affedilmesini yüce Mevlâ’dan isteyelim. Umduklarımıza nail olmayı ve korktuklarımızdan emin olmayı isteyelim. Bu bağlamda Kur’ân’a öyle bir gönül verelim ki dünyamız ve ahiretimiz için, hem kendimiz için hem de ölmüşlerimiz için ebedî necat vesilemiz olsun. Kurtuluşumuzun gerçek sebebi olan, İslâm dini bir itidal dinidir.

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