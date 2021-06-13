Hakikî insan nasıl olmalı?

Esasında hepimiz biliriz ki, hakikî kişi aklı başında ve basiretli kişidir. Bu bağlamda, öyle bir kişi düşünceli, ileri görüşlü zeki insandır.

Bu özelliklere sahip olmak için de çok okuyup, tefekkür etmek gerekmektedir. Ne yazık ki günümüz insanları hassaten mü’minler çok az okuyoruz. Oysa okumak düşünmektir, okumak Wolter’in dediği gibi, ruhu yücelten, manevî duygularımızı geliştiren bir olgudur.

İslâmiyet insanı devamlı surette okumaya ve öğrenmeye çağırır. Biz inananlar olarak âcilen bu dâvete icabet edip, değerli eserleri okumaya özen göstermeliyiz. Artık vakit çok geçmeden Kur’ân-ı Hakîmin ‘Oku’ emrine sarılıp ileriye gitmenin ve yükselmenin yollarını aramalıyız. Bu bağlamda, devamlı kitap okuyarak hassaten Risale-i Nurlar’ı okuyarak kendimizi yenilemeliyiz. Peygamber Efendimiz (asm) “İki günü müsavi olan hüsrandadır” diye biz tembel insanları uyarmaktadır.

Bir Müslüman, bulunduğu topluma örnek olmalıdır. Bu bağlamda Üstad “Ey kendini insan bilen insan, kendini oku; yoksa hayvan ve camid hükmünde bir insan olmak ihtimali var” diye bizleri bu kâinatı ve kendini okumaya teşvik etmektedir.

Okumak düşünmektir. Okumak gelişmektir. Okumadan âlim; yazmadan kâtip olunmaz. İnanan insan sürekli okumalıdır. Elmas bile işlenmez ise, gösteremez cevherini. İnsan da öyledir. Ancak okursa gerçek cevherini gösterir. Örnek insan imanın esaslarına şüphesiz bir şekilde inanır. İbadetlerini Allah’ın emrettiği tarzda dosdoğru şekilde yapar. Yalan yere yemin etmez, kimsenin aleyhinde konuşmaz, kimsenin gıybetini yapmaz. Müslüman insan okuyan, düşünen ve çalışkan kişidir. Müslüman hoş sohbet olmalı, insanları incitmemelidir. Çünkü; “Üslûbu beyan, ayni ile insandır. İnsan tatlı dilli, güler yüzlü olmalı. Daima müsbet hareket eden biri olmalıdır. Çünkü “birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler.” Müslüman herkesle iyi geçinen düzgün bir insandır. Kimseye bile bile zarar vermez. Her şeye pozitif açıdan bakar. İyi bir Müslüman, ne eliyle ne de diliyle hiç kimseyi incitmez. Verdiği sözde durur, emanete hıyanet etmez. İnsanları birbirine düşürecek her türlü söz ve davranıştan kaçınır. İnsanlara darılmaz, dargınları barıştırır. İki yüzlülükten sakınır, özü sözüne uygun dosdoğru olur. İyi ahlâklı kişilerle arkadaşlık yapar, kötü huylu kimselere nasihat eder.

