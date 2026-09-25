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25 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Miyelin kılıfının sağladığı yararlar ve yıkımında ortaya çıkan tahribat

Ziya Nur BİRLİK
25 Eylül 2026, Cuma
Sinir hücresi penceresinden meşveret-şûrâ mesleği-2

Miyelin Kılıfının Sağladığı Yararlar (Manevî Karşılıkları)

1. İletim Hızı ve Şevk: Miyelin, sinyalin hızını katbekat artırır. Şahs-ı manevî bünyesinde ise bu durum, alınan şûra kararlarının ve hizmet düsturlarının tatbikat safhasına en seri şekilde, yüksek bir şevk ve gayretle aktarılmasını, atâlete düşülmeden icraata geçilmesini sağlar.

2. Mesajın Emniyeti ve Ulaşımı: Kılıf, sinyalin yolda sönümlenmesini engeller. Cemaat yapısında bu, meşveret kararlarının hiçbir aksaklığa uğramadan, bozulmadan ulaşmasının garantisidir.

3. Tesânüt ve İttifak Zırhı: Miyelin, aksonu saran bir bütünlüktür. Bu yönüyle kardeşler arasındaki tesânüdü, ittifakı ve “biz olma” şuurunu temsil eden manevî bir kılıftır. Bu kılıf, cemaat bünyesini dışarıdan gelecek fitnelere karşı metin bir sed gibi korur.

4. Sinyal Netliği: Yalıtım, sinyalin diğer liflerle karışmasını önler. Meşveret zemininde bu, ortak aklın ve kararların netliğini ifade eder; cüz’î tenkitlerin, gıybetlerin ve dedikoduların bu netliği bulandırmasına müsaade ettirmez.

5. Ferâset: Sağlıklı bir akson yapısında, ferdî lifler ana sinyale müdahale edemez, aksine sinyalin geçişine tam bir itaatle hizmet eder. Manevî vücutta bu, ferdin kendi enaniyetiyle şahsî fikirlerini sürece karıştırmaya çalışması yerine, devrin şahs-ı manevî devri olması ve şahs-ı manevînin kararına uyup kararı kuvvetlendirmesi hâlidir.


Vücudun savunma hücreleri, miyelini düşman belleyip tahrib etmesiyle aksonun dış etkilere açık, savunmasız, çıplak hale gelmesi (Oklar: Tahrib olmuş miyelini gösteriyor)

Miyelin Kılıfının Yıkımında (MS Hastalığı ve Tenkit Marazı) Ortaya Çıkan Tahribat

1. İletim Hızını Yavaşlatmak (Atâlet): Miyelinin yokluğunda sinyal iletimi son derece yavaşlar ve kesintiye uğrar. Şahs-ı manevî vücudunda bu, alınan kararların tatbikatında şevkin kırılıp atalete sevk edilmesini doğurur.

2. Mesajın Gitmesini Engellemek (Aksaklık): Sinyal hedefe ulaşamaz veya kaybolur. Bu, hakikatin ve şûra kararlarının lüzumlu yerlere vaktinde ve gerektiği tesirde ulaşamaması, hizmetin aksamasıdır; kararların duyurulmaması veya eksik duyurulması sinyali kaybettirir.

3. Miyelini Tahrip Etmek (Tesânünün Zedelenmesi): “Biz olma” şuuru kılıfı yırtılır. Kardeşler arasındaki tesânüt, ittifak ve uhuvvet ortadan kalkar; birlik ve dirlik bozulur. Şûrânın hakkı olan haklılık ortadan kalkar.

4. Sinyali Karıştırmak (Bulantı): İzolasyonun kalkmasıyla sinyaller birbirine karışır veya dış parazitlere açık hâle gelir. Ortak akıl ve meşveret zemini, cüz’î tenkitler, gıybetler ve iftiralarla bulanır; dost ve düşman ayırt edilemez hale gelir.

5. Ferdin Sinyale Bulaşma İsteği (Enâniyet): Kılıfın koruyucu otoritesi kalmadığında, her bir ferdî lif ana sinyale kendi başına müdahale etmeye zemin bulur. Şahs-ı manevînin kararına hür iradesiyle uymak yerine, nefis ve şeytanın iğvâsıyla şahsî fikirler sürece dayatılır, nizam bozulur. Hak ve hakikat kavramları şahıslar tarafından gasp edilir.

Kişi bu marazının kendisine bulaşıp bulaşmadığının tahlilini yapabilir. “Amel defterleri açıldığında”2 ayetinin günümüz versiyonlarından biri de “sosyal medya hesapları açıldığında” durumudur. “Gıybet etti veya isteyerek dinledi”3 penceresinden tarafsız bir gözle bakan kişi, bu sinsi hastalığın nasıl umumî bir tufan olduğunu ve kendisine de bulaştığını fark edecek, “ölmeden önce ölünüz” hakikati gereği ülfetten sıyrılıp, ciddi tedbir alacaktır.

Kaynakça:

2- Tekvir Suresi: 10

3- Mektubat, s. 325.

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