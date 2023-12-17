"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Annelik penceresinden bakmak

Cenk ÇALIK
17 Aralık 2023, Pazar
Üstadın, “Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelânı var.”1 ifadesinin cihanşümul bir kaide olduğu bilinir. Küçük kız çocuğu iken bile istisnasız bebeklerinin olması ve bir anne gibi her türlü bakımlarıyla ilgilenmeleri bu fıtratı ele verir.

Küçük kızların fıtraten sevimli olması etrafını da müsbet etkiler. Bir insan o masum kız çocuklarını gördüğünde içindeki şefkat hissiyatının harekete geçtiği çok tecrübelerle sabittir. Bu vecih iyi tetkik edildiğinde kız çocuklarının davranışları, oyunları insana fıtrattan haber verir.

Diğer yandan dokuz yaşından sonra annesini göremeyen Üstad’ın vefat haberini “Benim merhume validemin vefatıyla hususî dünyamın yarısı, onun vefatıyla vefat etmiş diyordum.”2 şeklinde yorumlaması da iç dünyasında annesinin tesirini ve güçlü bağlarını ele verir.

Dünya koşturması içinde ve maddi endişelerle boğulan modern insan şefkat soluğuna ihtiyaç duyar. Kız çocuklarının ve annelerin en iyi teneffüs yeri olduğunu söyleyebiliriz. Zira kadının olduğu yerde nezaket, letafet, zarafet, merhamet gibi fıtri hal ve davranışlar çok daha yoğun müşahede edilir.

Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle çocuk “dünya hayatının süsü”3 dür. Bu süsü, Üstad, “Daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin, hanenizdeki masum evlâtlarınızla masumâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.”4 diyerek asıl zevkin çocuklarıyla aile ocağından mümkün olabileceği hususunda ikazda bulunur.

Kalabalıklar içinde artan yalnızlık çoğu insanın şiddetli depresyon yaşamasına sebep olur. Gayr-i meşru eğlencelerin kanayan yaraya merhem olamadığını ibretle müşahede ediyoruz. İnsan yalnızlaştıkça hakiki lezzetlerden uzaklaşıyor. Bir masum çocuğun tebessüm ettiğine şahit olmaktan alınan lezzeti; yüzer sinema, tiyatro veremiyor.

İnsanın en huzurlu olduğu yerin evi, ailesi olduğunu çevremizdeki yanlış yaşam tarzlarından da anlayabiliyoruz. Helal daire içinde eş ve çocuklara gösterilen hürmet, merhamet, sevgi ve şefkate dünyevi hiçbir meta denk gelemiyor.

Maddede huzur arayan insana huzur haram oluyor. O halde ifsat komitelerinin dessas planlarına karşı uyanık olmalıyız.

Son yıllarda maddi kaygılarla herhangi bir işte çalışmayan annelere yapılan haksızlık malumdur. Annelik kurumunu yıpratan ve değersizleştirme gayesi taşıyan bu yaklaşım kabul edilemez. Annenin değerini eve getirdiği parayla değerlendirmeye çalışmak, şefkatle evlatlarını büyütmek için verdiği emeği görmemek büyük bir zulümdür. Dünya kız çocukları ve annelerden alacağı şefkate muhtaç olarak yaratıldığının farkına varmalıdır vesselam…

Dipnotlar: 

1- Emirdağ Lâhikası, s.379; 

2- Lem’alar, s.373; 

3-Kur’an-ı Kerim, Kehf Suresi, Sure:18 Ayet: 46; 

4- Lem’alar, s.325.

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    Asgari ücretle en az dört kişi geçinebilmeli

    Açlık sınırı 14 bine dayandı

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir

    SP grubu devam

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kullanılmalı

    Çocukların yüzde 14’ü migren ile mücadele ediyor

    Dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı çekiyor

    5 öğrenciden biri parasızlıktan yemek yiyemiyor

    Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı

    İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

    DSÖ’den elektronik sigara çağrısı

    İstanbul’da 10 hastaneden yedisi özel

    Gazze’de can kaybı 19 bine yaklaştı

    Şiddet dilinden uzak durulmalı

    'Filistinli mülteciler gerçekten benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor'

    Çanakkale'de Kepez Çayı taştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hasan Bitmez: “Bizden kurtulsanız...”
    Osman ZENGİN

    Bir inad uğruna namaz kılma vaktiyle oynamak…
    Genel

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor
    Genel

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir
    Faruk ÇAKIR

    Bizim yapmamız gerekeni başkası yaptı
    Sebahattin YAŞAR

    Önemli gündem; aile içi iletişim
    Mehmet KARA

    Çirkin sataşmalar
    Rifat OKYAY

    Artık siz bilirsiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.