Eskişehir’de Nur’lu bir okuma programı

Yalova’dan beş ağabeyle ve kardeşlerle Eskişehir’de okuma programı niyetiyle yola çıktık.

Hususan Umut Han kardeşimizin şevkli hâli bizlere de müsbet tesir etti. Medresemize geçtiğimizde üniversiteli kardeşlerimizin ders okuması hoş bir sürprizdi. Hemen yerimize alarak bu Nur sofrasından istifade etmeye çalıştık. Ders sonrasında Özgür Ağabey başta olmak üzere Eskişehirli ağabey ve öğrenci kardeşlerimizle hemhâl olduk. Vakit kaybetmeden hafta sonu programımızı meşveret ettik. Güzel bir program vücuda geldi. Yoğun bir tempo bizi beklediğinden oyalanmadan istirahat etmeyi tercih ettik.

Müzakereli dersler!

Umumî derse kadar beş adet müzakere ders yapmayı planladık. Her katılımcı seçtiği müzakere mevzusunu okudu ve birlikte müzakere ederek daha derin bir şekilde idrak etmeye çalıştık. Sünnet, iman, içtihad, vesvese, insan, şeytan, enaniyet ve Ayetü’l-Kübra seçilen müzakere konularıydı. Her müzakere bizlere ayrı ayrı tefekkür pencereleri açtığı gibi konu ile alâkalı hususları daha iyi anlamamıza vesile oldu.

Sosyal faaliyetler

Her programın olmazsa olmazlarından biri sosyal faaliyettir. Biz de ikindi namazına doğru Odunpazarı semtine giderek tarihî evlerin bulunduğu sokaklarda mini bir gezinti yaptık. Üstadımızın kısa bir süre kaldığı eve gittik. Mevlüt Ağabeyin rehberliğinde cumhuriyet bayramında raks eden kızlarla ilgili metnin yazıldığı okula gittik. O zamanki okul yerinde dururken, okulun bahçesinin yol ve hapishanenin de normal bina hâline geldiğini öğrendik. Bu bilgileri dinlerken hayalen kendimizi o zamana gitmekten alıkoyamadık. İkindi namazını Ak Cami’de kılarak Üstadın hatırasını yâd etmeye çalıştık.

Yeni Hizmet Binamız…

Yeni Hizmet binamızı da ziyaret etmek istiyorduk. İkindiden önce gittiğimizde ders okunacak olan en üst katta hummalı bir çalışma vardı. Namazdan sonra soluğu burada alarak son rötuşlara yardım etmek bizim için büyük bir keyifti. Hazır bu hâle gelmişken ilk dersi de Eskişehirli ağabeylerimizle okumanın keyfi bir başkaydı. Müzakereli ders ve ardından çay eşliğinde sohbet müfritâne irbatın ehemmiyetini bir kez daha ortaya koydu.



Kurşunlu Camii

Umumî dersler

Medreseye geçerek bizi mahcup eden akşam yemeği ikramı ve akabinde akşam namazının ardından sıra günün finaline yani umumî derse gelmişti. Misafir olduğumuzdan bizden ders okumamız istendi. İlk derste ikinci mektup okundu. İkinci derste eğitimci İbrahim Bıçakçı Ağabey anneler günü münasebetiyle Risale-i Nur’un farklı pasajlarından tesirli bir ders okudu. Fedakâr Eskişehir cemaatindeki ağabey ve kardeşleri daha yakından tanıma imkânı bulduk. Bu vesileyle Özgür, Mevlüt, İbrahim Ağabeyler başta olmak üzere tüm Eskişehir cemaatine göstermiş oldukları misafirperverlik için çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz.

Okuma programı bize ne katar?

En az bir haftalık verimi bir-iki günde Yüce Rabbimiz ihsan etti diye değerlendirme yaptık. Ayrıca ara ara rutini bozarak yeni hizmet yerlerindeki ağabey ve kardeşler tanışmanın ve ders okumanın kıymetini ve ehemmiyetini anlatacak kelime bulamıyoruz. İyi ki bu şahs-ı manevî içinde olmayı Rabbimiz bizlere ihsan etmiş diye düşündük. Bu şevkle yeni okuma programı için plan yapmaya başladık bile. Bu yalnızlık ve enaniyet asrında böyle bir hizmette istihdam edilmemiz sonsuz bir şükrü gerektiriyor. Hakkıyla hizmet edebilmek duasıyla…