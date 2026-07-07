Seher vakti çarşısı

ŞİİR

Seher vakti alış veriş yerine, Sevgi verip sevgi alan kul gelir. Nakdi peşin verse bile birine, Almasa da almış gibi bol gelir. Her açılmış ele geçen sevgiden, Kendileri emin olur kaygıdan, Hiç hoşlanmaz nefsi için övgüden, Gurur kibir etmiş ise zül gelir. Seher vakti bülbül başlar duaya, Zikir-fikir hamd ve şükür edaya, Yalvar-yakar el açıp da Hüda'ya, Beraberce dua için gül gelir. Gönlü kırık boynu bükük gül gonca, İlâhî bir lütuf vâki olunca, Gözün aydın fermanını duyunca, Kaldır yüzün diyen güçlü dal gelir. Zikr-î cehrî ruhsat varmış bülbüle, Mazhar olur duaları kabûle, İstediyse, hem sümbüle hem güle, Gürül-gürül sevgi akan sel gelir. Dua eden dua eder duyana, Marifet var sevgisine uyana, Deva iner dertlerini sayana, Rahmetinden medet veren el gelir.

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