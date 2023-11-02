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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Mahir bir kimyager: Karınca

Cenk ÇALIK
02 Kasım 2023, Perşembe
“O kudrete intisap kuvvetiyle bir sinek, bir Nemrud’u gebertir.” (Lem’alar)

Karınca’nın salgı bezleri kimya laboratuvarı gibidir. Her bir salgının ayrı bir anlamı ve gayesi vardır. Kimyasal iletişimi de sağlayan bu salgılar karıncanın Rabbimize intisap kuvvetiyle vücuda gelir. 

Toplanma gerektiren durumlar karıncaların hayatlarında sık yaşanır. Alarm ve saldırı en sık rastlanan zorunlu hallerdir. Bu durumda Dufour bezlerinde üretilen salgılarla karıncalar toplanması gerektiğini anlar.

Karınca, formik asit üretimini yaptığı zehir torbasına sahiptir. Ayrıca saldırı ve savunma sırasında kullanılmak üzere üretilen zehir de burada oluşturulur. Bu zehir, küçük omurgalıları felç edebilir, insanların da canını yakabilir.

Formik asit üreten karıncaların yaşadığı bir ormanda araştırmacılar, izah edilemeyecek kadar yüksek seviyede formik asite rastlamışlardır. Karınca, kendine hiç zarar vermeden, yaşadıkları bölgenin atmosferini bile etkileyebilecek oranda asit üretip; gerektiğinde bu asiti kullanması hayretle karşılanmaktadır.

Pygidial bezlerin ürettiği salgılar bazı karınca türleri tarafından alarm sistemi olarak kullanır. 

Sternal bez salgılar, koloni göçleri sırasında ve av kovalarken iz sürme ve askerleri bir araya toplamada kullanılır. Bu salgının en orjinal fonksiyonu ise, karıncanın zehir fışkırtırken sık sık döndürmek durumunda kaldığı yedinci karın bölgesini yağlamaktır. Bu sayede karıncanın zehiri fışkırtmak için gövdesini döndürmesi kolaylaşır. Mikroskobik bir “yağ üretim merkezi” olan bu bez olmasaydı, karıncanın savunma sistemi alt üst olurdu. Yani, küçücük bir karıncanın zehir fışkırtmak için gövdesini nasıl döndüreceği planlanmış, bu gövdeyi çevirirken zorlanmaması için gereken yağın nerede ve nasıl üretileceği de önceden belirlenmiştir!

Metapleural bezlerin salgıladıkları sıvıların, vücut yüzeyini ve yuvayı mikroorganizmalara karşı koruyan antiseptik maddeler olduğu anlaşılmıştır. Örneğin Atta türü karıncanın vücudunda, bir çeşit antibiyotik olan bir asit türü daima 1.4 mikrogram oranında bulunur. Ayrıca saldırıya uğradığında da düşmanı uzaklaştırmak amacıyla da bu salgıdan yayar.

Alarm, saldırı, savunma, asit, zehir, göç, iz sürme, toplanma, antiseptik gibi kavramlar karınca vücudunda kimyevi sentezin çeşitliliği ve kapsamını gösteriyor. Kimya eğitimi almadan kimyagerlik yapan karınca Rabbimize intisap etmenin ehemmiyetini “anlamak isteyene!” hayatıyla izhar ediyor vesselam…

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