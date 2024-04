Kitap fuarlarında Risale-i Nur neşrinin önemi

1975 yılının (50 yıl önce) zor şartlarında kitap sergisi açan kahramanlar. Necati Can, Fahrettin Sakallı, Hüsnü Şimşek, Hüsamettin Oktay.

Kitap, yazının keşfiyle beraber insanlık tarihinde her zaman önemini korumuştur. Sıcak bir dost, munis bir arkadaş, bilgi ve kültürümüzü geliştiren yol arkadaşı olan kitaplar, okumayı öğrendiğimden bu yana ya elimde ya cebimde bulundurduğum vücudumun bir parçası haline geldi.

Delikanlılık çağımda iken girdiğim kitap dünyasında, çok değişik kürsülerden haykırılan değişik görüşler, çeşitli pencerelerden bir başka düşünceler. Klasik haline gelmiş romanlarla fikirlerini insanlara aktaran yazarlar… Vs. vs. vs.

Ben, böyle değişik fikir dalgaları arasında gezinti yaparken kendimi birden ‘din karşıtı bir akım’ın içinde buluverdim. Ancak muhakemem ve fıtratım bunları kabul etmiyor, ruhumu tatmin edecek yeni ve sürekli bir arayış içine sokuyordu.

1975 yılında Aydın’da kurulan panayırda kitap standlarının olduğunu işitince doğrudan oraya gittim, karşı olmama rağmen sevk-i ilahi beni Yeni Asya standına götürdü.

Ve orada Risale-i Nur ile müşerref olmanın bahtiyarlığına eriştim. (Bu hikâyem tafsilatlı olarak “Bir ihtida hikâyesi, Marksistlikten, nurculuğa başlıklı yazımda 22.10.2014 tarihinde neşredildi.)

Beni, Risale-i Nur ile tanıştıran, hak ve hakikat yolunu bulmama vesile olan kitap fuarları onun için çok önemlidir. Özellikle maddi kârdan ziyade, iman ve Kur’an hizmetini esas alan ve mevcudiyetinin birinci maddesi Risale-i Nur hizmeti olan Yeni Asya, her fuara katılmakla “Bir kişinin imanını kurtarmak, sahralar dolusu kırmızı koyundan ve dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır” Hadis-i Şerifini maasadak olmaktadır.

Çünkü Risale-i Nur neşrinin ve teşhir etmenin ön planda olduğu gibi aynı zamanda ve en mühimi de hak ve hakikati ve tebliğ vazifesini yerine getirdiğinden Cenab-ı Allah’ın da takdir ve tahsinleri kazanılmaktadır.

Fotoğraftaki kahramanların elli yıl önceki zorluklara rağmen açtıkları sergi beni karanlıktan aydınlığa çıkmama vesile olduysa, aynı şekilde başkaları da bu sergiler vasıtasıyla imanlarını kurtarabilirler.

Vereceğimiz destekleri bu anlayış ve ihlâsla yaparsak bizler de, zikredilen Hadis-i Şerife masadak oluruz.

Ayrıca, Risale-i Nur fuarlarında asılan, Üstadımızın ve külliyatın fotoğrafları fuarı gezenler tarafından Üstadımız ve Risale-i Nur hakkındaki yanlış düşünenleri de istikamete sokması bakımından önem kazanmaktadır.