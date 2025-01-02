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2 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Ahirzaman alâmetleri ile ilgili hadisler

Çetin ACAR
02 Ocak 2025, Perşembe
Peygamber Efendimizin (asm) özellikle ümmetinin en fazla fesada uğrayacağı ahirzamanla ilgili Hadis-i Şerifleri dikkat çekicidir.

Bediüzzaman Hazretleri bu hadislerin bir kısmını Beşinci Şua’da izah etmiştir. Elbette ki bu hadis-i şerifler müteşabih olduğundan, tevillerini yapmak da elbette asrın imamı Bediüzzaman’a nasip olmuş.

Ancak bu zamanın insanları ekseriyet itibariyle hadis-i şeriflerin ehemmiyetini kavrayamadıklarından bu gibi hakikatlerden de uzak kalıyorlar.

İslam deccalını bildiren hadis-i şeriflerden birkaç örnek verelim:

“Rivayette vardır ki: ‘Ahirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler.’”1 Bediüzzaman Hazretleri bunun bir tevilini “...heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, başlarını rükûa getirirler” şeklinde yapmıştır.

Bir başka hadis-i şerif: “Rivayette var ki: ‘Ahirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyanın eli delinecek.’” Yani, hırs ve tamahı uyandırarak insanları sefahet ve levhiyat ile israfa teşvik eder, kendine musahhar eder [kendine boyu eğdirerek, emri altına alır]. Zarurî olmayan şeyleri, zarurî gibi gösterip borca sokar, tuzağına düşürür, bankalara esir yapar. 

Bunun perde arkasındaki diğer tehlike de şöyle açıklanabilir: Lüzumsuz borca giren bir ailenin hanımı da çalışmak zorunda kalarak yuvayı terk eder. İşte burada süfyan hedefine ulaşmış, İslâm toplum yapısının temelini oluşturan aileyi bölme başarısını göstermiştir.

Üstad Hazretleri kadının aile içindeki vazifesini şöyle anlatıyor: “Mim’siz medeniyet, taife-i nisâyı [kadınlar taifesi] yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul [ucuz] metaı yapmış. Şer’-i İslâm onları / Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada; rahatları evlerde, hayat-ı ailede. Temizlik ziynetleri; / Haşmetleri hüsn-ü hulk, lütuf ve cemali ismet, hüsn-ü kemâli şefkat, eğlencesi evlâdı...”2

Anne baba şefkati görmeden büyüyen çocuk, kendisini kreşe gönderen ihtiyar anne babasını huzurevine gönderir.

İşte, Peygamberimizin (asm) hadis - i şeriflerinden uzak yaşayan ve israfla Süfyan’ın tuzağına düşen toplumun akıbeti.

Dipnotlar:

1- Şualar, 5. Şua, 5. Mesele.

2- Sözler, Lemaat.

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