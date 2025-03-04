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4 MART 2025 SALI - YIL: 56

Neşriyata sahip çıkan ‘nefer’ler olmak...

Çetin ACAR
04 Mart 2025, Salı
İlâ-i Kelimetullah; Allah’ın sözlerini, kelimelerini yüceltmek ve neşretmek manasını taşıyan ve içinde kesin bir emr-i İlâhî olan mübarek bir sözdür.

Cenab-ı Allah Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, böylece onun üzerine emniyet ve rahmetini indirdi, sizin göremediğiniz ordularla onu takviye etti ve kâfirlerin davasını alçalttı”1 buyuruyor.

Resulullah (asm) Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde; Kimin Allah yolunda savaştığı sorulur. Peygamberimizde şöyle buyurur “Kim ilâ-i Kelimetullah için savaşıyorsa, o Allah yolundadır” der.2

Ancak ne yazık ki; yaşadığımız ahirzaman asrında Allah’ın sözlerini kendi hayat tarzlarına uygun hâle getirme gayretleri içinde olanlar, dinimizin ve Allah’ın hükümleri ile oynamaya çalışanların yolunda gidenler çoğaldı. Tek Parti dönemi ile başlayıp sonra aynı yolu takip edenlerle devam eden bu menhus akımdan birkaç örnek:

İlâ-i Kelimetullahı unutturmak isteyenlerin, 1930’larda okullarda ders kitabı olarak okutturdukları “Medenî Bilgiler” kitabından birkaç alıntı… 

Kur’ân harflerini “Arab oğlunun yaveleri”  [Yani Peygamberin uydurma sözleri] diyerek kaldırıp yerine lâ dinî harfleri getiren, “Muhammed’in kurduğu dinin amacı Arab ulusçuluğunu yaymak… Bu dini kabul edenler de Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine kendilerini adamaya zorunlu idiler… Bir sözcüğünün bile manasını bilmediği hâlde Kur’ân’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlar…”3 diye tahkirde bulunan ve hadislerle mahiyeti bildirilen bir dehşetli zihniyetin baş tacı yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz.  Kendimize soralım, bu zihniyete ne kadar tepki gösteriyoruz?

Özellikle bu asırda manevî cihad daha da sertleşti. Mü’minim diyenlerin bile şeytanın ideolojisine taraftar oldukları bir dünya hâline geldi.

Ne kadar tepki gösteriyoruz konusuna gelince; Rabbimiz (cc) kâinatı kaplayan Rahim, Vedud, Habib ism-i celîlesinin tecellisi olarak bu dehşetli zamanda rahmetinin gereği Risale-i Nur gibi Kur’ân tefsirini hediye etmiştir.

Allah’a şükürler olsun ki; Risale-i Nur hem dışarıdan, hem içeriden gelen küfür cereyanlarının bellerini kırmış, dinsizlik komitelerinin karşısında galip gelerek mü’minlere cesaret ve şevk vermiştir.

Heyecanın ve mücadelenin her an tazeliğini muhafaza için günlük lahika mektubu dediğimiz Yeni Asya gazete ve diğer neşriyatları da 55 yıldır cesaretle, taviz vermeden her zaman morallerimizi diri tutmaya devam etmekte ve ilâ-i Kelimetullah bayrağını dalgalandırmaktadır.

Gazete ve neşriyatlarımıza sahip çıkarak, biz de bu kudsî ordunun neferi olalım inşaallah.

Dipnotlar :                                                                   

1- Tevbe Suresi: 40.   

2- İbni Mace, Cihad 13.

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