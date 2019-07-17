"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Doğu Akdeniz’deki haklarımız

Cevher İLHAN
17 Temmuz 2019, Çarşamba
23 Haziran seçimleri, “15 Temmuz kutlamaları” ve ABD ile “S-400 yaptırımları” muammasında gürültüye gelen konulardan biri de, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen Kıbrıs Rum Kesimi’nin Yunanistan’ın yanısıra İsrail ve Mısır işbirliğiyle, Amerikan enerji şirketiyle beraber doğalgaz ve petrol sondaj çalışmaları yapmasının yol açtığı kriz oldu.

Ve Ankara yine “kınamalar”la kalan yetersiz tavrıyla Türkiye’ye kaybettiriyor. Öncelikle Mayıs ayı başında Fatih sondaj gemisini adanın batısına göndermesinden ve Yavuz sondaj gemisinin Kuzey Kıbrıs’ın doğusuna ulaşmasından sonra, Cumhurbaşkanı’nın daha bir hafta önce Japonya’da “S-400 yaptırımlarının kalktığı” vaadini aldığı, “Biz beraber dostça oturduğumuz zaman o sözlerinde açık ve net, ben de açık ve netim. Kendisi de onu söylüyor; ‘Ben bundan dolayı seni seviyorum.’ diyor. Ben de ‘Sizi bundan dolayı seviyorum’ diyorum” dediği Trump’ın ABD’sinden de “Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz” çarpıcı açıklaması geliyor. 

Keza AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda illegal şekilde yeni bir sondaj çalışması yapma niyetini ilan etmesi, büyük bir endişe kaynağıdır” açıklamasında bulunuyor. 

Ve en garibi, “stratejik müttefik” ABD’nin itirazına rağmen Erdoğan’ın S-400 füzelerini aldığı “dünyadaki en yakın dostu” Putin Rusya’sının Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde “Bir başka Türk araştırma gemisinin de Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine girdiği haberlerinin ardından, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz, Kıbrıs Rum egemenliğine saygı duyulması gerekir” cümleleri yer alıyor. 

Bütün bunlar, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını korumada ne denli yalnız kaldığını açığa çıkarıyor. 

REST ÇEKMEKLE VE SÖYLEMLE KALMAMALI

Düşülen vartada, ABD’den Rusya’ya dile getirilen uluslararası tepkileri eleştiren Dışişleri Bakanı, “Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz” diyor; AB’nin bu konuda “Rum yanlısı tutum sergilediğini” belirtip, “AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper” yakınmasıyla kalıyor.  (AA, 10.7.19)

Dikkat çekici olan, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz” sert tepkisi gösterilirken, ABD’ye itirazın cılızlığı.

Ve Cumhurbaşkanı’nın, “Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir, ama bu seslerin hiçbirinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum” diye yine rest çekmekle kalması.  (gazeteler, 10.7.19)

Aslında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve arkasındaki Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Euronews’a “Türkiye Doğu Akdeniz’in haylaz çocuğu olmayı bırakıp ciddi bir oyuncu olmalı” sözlerini sarf etmesi “Avrupa’nın şımarık çocuğu”nun ne denli pervâsızlık içinde olduğunu ortaya koyuyor. 

Gerçek şu ki, Ankara, AB nezdinde Türkiye’nin haklılığını ortaya koyamıyor. Bundandır ki, AKP iktidarında Ankara hep müstenkif kalıp “müzâkere süreci”nde hiçbir ilerleme sağlayamadığı AB üyeliğini kullanan Rum Kesimi’nin KKTC üzerindeki izolasyonlardan istifadeyle Doğu Akdeniz’i tek taraflı parselleyip “münhasır ekonomik bölgeler” oluşturarak doğalgaz ve petrol sondajı oldubittisine karşı hiçbir müessir politika ortaya koyamıyor.

TÜRKİYE’NİN HAKKINI VE HUKUKUNU KORUMALI

Bu açıdan, Türkiye’nin sondaj gemilerinin Kıbrıs açıklarında Kuzey Kıbrıs’ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarla kalmaması, “İsrail - Rum talanı”na karşı Kıbrıs ‘münhasır ekonomi bölgesi’nde ilân ettiği alanda sondaj çalışmalarını başlatması büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi doğalgaz kaynaklarını bulmak için, arama, sondaj ve kuyu açma çalışmalarının Akdeniz sahillerimizin yakınında, Türkiye’nin burnunun dibinde değil, Akdeniz’in daha açıklarında da yapılması gerekiyor. 

Günübirlik politik polemiklerle bu fevkalâde önemli meseleyi geçiştirilmemeli; “rest çekme ve meydan okumalar”ın ötesine geçmeyen başarısız söylemler bırakılmalı. 

Bölgeye sürekli emperyalist devletleri ve şirketleri dâvet eden Rum yönetiminin “serbest ticaret bölgesi anlaşması”yla Yunanistan ve İsrail’le birlikte ABD destekli entrikalarla Türkiye karşıtı ortak askerî tatbikatlar yaptığı Mısır’ı, Lübnan’ı ve hatta Libya’yı da kumpasa katarak Türkiye’nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak üç trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri üzerinde küresel şebekelerin emperyal projelerine karşı uluslararası merciler nezdinde ciddi çalışmalarda bulunmalı. 

Rum Kesimi’nin Doğu Akdeniz’i tek taraflı parselleyip “münhasır ekonomik bölgeler” oluşturarak doğalgaz ve petrol arama ihâleleri oldubittisine karşı, Ankara artık neticesiz söylemlere son verip; güçlü diplomasiyle, uluslararası hukukla, karasuları ve münhasır ekonomik alanlarında barışçı ve âdil paylaşım eksenindeTürkiye’nin haklarını, KKTC’nin egemenliğini ve hukukunu korumalı. 

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşte ekonominin hali

    Suçlulara ceza verilsin

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor

    İngiltere, Basra Körfezi'ne bir gemi daha gönderiyor

    CHP'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

    Trump'tan F-35 açıklaması

    Üç nesil hac yolunda

    Her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

    Gizlilik kalksın, ifadem alınsın

    Darbeye ve FETÖ’ye karşıyız

    AB’ye, Doğu Akdeniz itirazı

    ABD Savunma Bakan adayı: S-400 kararı hayal kırıklığına uğrattı

    İran, AB'nin ABD'ye baskı yapmasını istiyor

    Çin'den Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog çağrısı

    Motorin ve benzine zam geldi

    Yemen'de 7 ayda yerinden olanların sayısı 274 binden fazla

    ABD Google'ı inceleyecek

    KPSS cevap anahtarı yayımlandı

    İran uranyum zenginleştirme seviyesini belirledi: Yüzde 4,5'un üzerine çıkmayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suçlulara ceza verilsin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz ihlâlleri 15 Temmuz istismarıyla örtülemez
    Genel

    İşte ekonominin hali
    Faruk ÇAKIR

    İftira atmaktan zevk mi alıyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Önce aile
    Süleyman KÖSMENE

    İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir
    Mustafa ORAL

    Vefa timsali: Hasan Atıf Egemen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.