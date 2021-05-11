"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

İsrail zulmüne “kınama” klasiği

Cevher İLHAN
11 Mayıs 2021, Salı
Her Ramazan gibi bu Ramazan’da da İsrail, işgal altındaki Mescid-i Aksa’daki minarelerin ses kablolarını kesti. Şam kapısına bariyerler koydu. Kadir gecesi öncesi Yahudi yerleşimci grupları, Filistinlilerin evlerini işgal etti.

Bununla kalmadı, İsrail polisi, sabah namazında Mescid-i Aksa’ya  girerek cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla ve şiddetle müdahale etti, iki yüzden fazla ibâdet eden Müslümanı yaraladı. 

Daha önce de Filistinlilerin evini yıkıp Harem-i Şerif’e, Mescid-i Aksa’nın mihrabına kadar postallarıyla girme pervâsızlığında bulunan İsrail bütün dünyanın gözü önünde küstahça saldırılara, ibâret mekânlarını işgale, tahrik, tâciz ve tazyike devam ediyor.  

YİNE “ŞİDDETLE KINAMAK”LA KALINIYOR...

Çarpıcı olan, başta Türkiye’de olmak üzere İslâm dünyasında sivil alanda geniş protestolar yapılırken, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası mercilerden dinî mekânlara ve dinî değerlere saygı çağrıları yapılırken, İsrail’in “devlet terörü”ne Müslüman ülke yönetimlerinin bigâne kalması. 

Ya da Ankara’nın sergilediği gibi “şiddetle kınamak”la kalınması. Cumhurbaşkanlığı’ndan, Dışişleri’nden ve iktidar partisinden “kınama demeçleri”yle kalınması. Daha da ilginci daha önce en ufak bir hak ihlâlinde “Ey Netanyahu!”, “Ey İsrail!” diye İsrail’e veryansın eden Cumhurbaşkanı’nın bu kez “İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz” demekle yetinmesi. 

Gerçek şu ki AKP iktidarında İsrail’in en yıkıcı tahribatlarını yaptığı, İsrail savaş uçaklarının, elli gün süren ve fosfor bombalarıyla beş bin Filistinliyi katlettiği, on bir yıldır amansız ambargo ablukasında iki milyon insanın âdeta bir açık hava hapishanesi haline getirdiği Gazze’ye en yıkıcı saldırılarında bile İsrail’le ilişkiler kesilmedi, hiçbir anlaşma ve işbirliği askıya dahi alınmadı; tam tersine İsrail’e jest üzerine jest yapıldı. 

30 Ocak 2009’da Davos’taki “one minute” çıkışından sonra 2009 Ekim’inde Türkiye delegasyonunun Viyana’da “nükleer silâh sınırlandırılması”nı kabul etmeyen İsrail’e Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) üyeliği kıyağının akabinde Mayıs 2010’da, tek Müslüman üye Türkiye’nin vetoyu kaldırmasıyla İsrail OECD’ye alındı. Ve ilk kez İsrail Cumhurbaşkanı Ankara’ya dâvet edilerek TBMM’de alkışlarla karşılanıp konuşturuldu.

YENİ İŞBİRLİKLERİNE GİDİLİYOR!

Keza Türkiye’nin “blokajını çekmesi”yle İsrail’in NATO üyeliğinin önü açıldı; İsrail’in Brüksel’deki NATO karargâhında temsilcilik açıp askerî tatbikatlara katılması sağlandı.

Filistin’de her türlü baskı, zulüm ve katliamı yapan İsrail’e “kuru kınamalar,” “katil İsrail!” söylemleri ve medyatik propaganda ve algı operasyonları paravanında tamgaz süren ilişkiler ve ticaret kat kat arttırıldı.

Bu vetirede İsrail’in Suriye - Lübnan - İsrail üçgeninde Şam’a ve bütün bölgeye hâkim stratejik bir alan olan Suriye’ye ait zengin su kaynaklarının, verimli toprakların, tarım arazilerinin bulunduğu Golan Tepelerini işgal edip ilhakı “kuru kınamalar”la geçiştirilirken, İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmasına karşı da Ankara’nın tepkisi “eleştiri ve kınama”nın ötesine geçmedi. 

Düşülen vartada Ankara, İsrail’le istihbarat anlaşmasından, tarım, tohumcululuk, sulama ve telekomünikasyona onca ekonomik mutâbakat zabıtlarına, savunma sanayii anlaşmalarından enerji ihâleleri işbirliklerine, bir tekinin dahi iptaline, en azından askıya alınmasına yanaşmıyor.

Dahası, Ankara’dakiler İsrail’e büyükelçi göndermeye ve Doğu Akdeniz’de “deniz yetki alanları”nda anlaşmaya hazırlanıyor. Keza Katar’la “Su yönetimi alanında işbirliği mutabakat zaptı” üzerinden Fırat ve Dicle suyunun İsrail’e gönderilmesine zemin hazırlanıyor. 

Özetle, iç kamuoyuna farklı mesaj verilirken, zulüm, saldırı ve katliamlarından caydıracak hiçbir caydırıcı yaptırıma başvurulmaması, İsrail’in şımarıklık ve küstahlığını daha da arttırıyor…

Okunma Sayısı: 481
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    11.5.2021 01:30:39

    Muhterem yazarımızın ifade ettiği ve İSRAİL'e destek veren antlşamların,çalışmaların ülkemizdeki Uluslararası İlişkiler bölümü akademisyenlerince tv'lerde neden gündeme getirilmediği,gündeme getirmek isteyen akademisyenlere niçin izin verilmediği ergeç millete söylenecektir. İSRAİL bugün bu denkli alçaklığı yapıyorsa malesef başta AKP İKTİDARI,lideri ve diğer bazı islam ülke idarecilerinin ikiyüzlü politikalarından cesaret aldığı gayet net ve açıktır. M.Marmara gemsiini organize eden STÖ.idarecileri dahi ikiyüzlü davranmaktalar.Bu gemiye yapılan saldırıda ölenlerin,yaralıların ve gemiye yapılan saldırının cezasını ödemedkten TERÖRİST İSRAİLi kurtaran AKP dir.2016 daki antlşama,İST.7 ACMKararının sümenaltı ettirlmesi AKP iktidarınca yapılan ihanetlerdir.İslam ülkeleri sadece ticari ilişkileri kesseler İSRAİL küstahlığında kesinlikle duracaktır. Bunu dahi yapmayanlar BM,ile dğer dünya ülkelrinden nasıl destek bulsun.Adama derler siz ne yapıyorsunuz.

  • Oğuz Yiğiter

    11.5.2021 00:49:15

    Perdenin önü başka, arkası başka. Böyle bir tablodan ferec ve ferah çıkar mı? Meselenin iç yüzüne ayna tutan makale için tebrikler, dualar...

  • Sezai MUMCU

    11.5.2021 00:27:41

    1974 de Türkiye Enosis'i sadece "siddetle KINASAYDI" bugün KIBRIS TAMAMEN RUMDU! Türkiye nasil ki KIBRISA MÜDAHELE ETMEK ICIN BARIS HAREKATINI YAPMAK ZORUNDAYDI MESCID-I AKSA ve DOGU KÜDÜS ICIN MÜSLÜMANLAR MÜDAHELE ETMEK ZORUNDADIR. BU ACILIYETIN TEHIRI KUDÜSÜ BÜSBÜTÜN KAYBETMEYE GÖTÜRÜR! Hem de HESAP GÜNÜ HERBIRIMIZ FARZ-I AYN OLAN MÜDAHELEDEN SORGUYA CEKILECEGIZ!

  • Umut

    11.5.2021 00:16:46

    Görunen o ki masa üstünde bağırma çağırma altında ise anlaşma kucaklaşma. Velhasıl karşılıklı muhabbetleri pek çok.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dünya Filistin'e sahip çıkmalı

Dünya genelinde salgının son 24 saati

Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere

İsrail yeniden saldırdı

TBMM'den İsrail'e ortak kınama

Futbol dünyasından Filistin'e destek

Türkiye'de 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi

Gazze Şeridi'ndeki patlamada 9 kişi şehit oldu

Pakistan: İsrail'in saldırıları tüm insani normlara aykırı

Dışişleri'nden İsrail'e tepki

İngiltere Başbakanı'na 'seyahat' soruşturması

AB'den Kudüs'teki olaylar hakkında 'endişeliyiz' mesajı

Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı

Filistin direniş gruplarından İsrail'e 'Mescid-i Aksa'daki polisleri çekin' çağrısı

Kanal İstanbul tarımı da yok edecek

Bakan Çavuşoğlu Faslı mevkidaşı ile görüştü

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

'S-400 projesi boşa gitti'

Aksa’nın çığlığı

Süper Lig'de yarın şampiyonluk bilmecesi çözülebilir

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yılmadan devam
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Nasıl kınadık ama!
Ali FERŞADOĞLU

“Seni yeneceğiz ey virüs” diyene bak!
Cevher İLHAN

İsrail zulmüne “kınama” klasiği
Osman ZENGİN

Hocalara yardım, hocalara yardım...
Genel

Dünya Filistin'e sahip çıkmalı
Ahmet BATTAL

Devletin kimliğiyle var olmak mı?
Süleyman KÖSMENE

Bir mevsimin dönüş hazırlığı
Genel

Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.