“Kutuplaştırma komplosu”na karşı…

“Millet ittifakı”yla “altılı parlamenter sistem işbirliği”nin eksenini oluşturduğu demokratik muhalefetin oylarının “cumhur ittifakı”nı açık ara geçmesiyle “iktidar cephesi” tam bir çâresizlikte.

“İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış” hesâbıyla paralı troller tarafından arşivler taranarak yıllar önce atılmış ve hakkında hiçbir soruşturma açılmamış bir tweet sanki yeni atılmış gibi “iktidara iliştirilmiş medya”da “yandaş yorumcular”ca ısıtılıp servis edilerek “ayrıştırma”, “düşmanlaştırma” tahrikleriyle ağızlarda sakız gibi çiğnenerek üzerinden fırtınalar koparılıyor.

GERÇEK GÜNDEMİ SAPTIRMAK UĞRUNA…

Günlerdir ifşa edilen onca yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, soygun ihbarlarının üstünün örtülmesi maksadıyla birilerinin aylar - yıllar önce söylediği sözler serişte ediliyor.

Bu tür gürültülerle resmi rakamlarla yüzde 80’i, gerçekte yüzde 180’leri aşan enflasyonu, yüzde 400’e varan fahiş zamlarla pahalığı, bir yılda 7 liradan 18 liraya çıkan doları - dövizi, bankaların yüzde 14’le Merkez Bankası’ndan alıp yüzde 26-30’la yine devlete sattıkları ve vatandaşlara verdikleri parayı, benzinin - motorinin litresinin 7 liradan 26 -28 liraya çıkmasını, dövizi baskılamak için 128 milyar doların hebâsına on milyarların eklenmesini, işsizliğin kat kat artıp geniş tanımlı gerçek işsizliğin yüzde 32’leri bulmasını gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar.

Mahkemelerdeki icra dosyası sayısının son bir yılda eklenen 1 milyon 466 bin yeni dosyayla 24 milyon 53 bine, kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin 4 milyon 148 bin kişiye, yasal takibe girenlerin yüzde 83 artarak 748 bin 437’e çıkışını, ödenmediği için takibe girip Mart itibarıyla 163 milyar liraya ulaşan borç batağını gizlemeye uğraşıyorlar.

TERSTEN ÇALIŞAN “SAPLANTILI MUHALİFLER”

Kısacası, ülkenin gerçek gündeminin konuşulmaması taktiğiyle kurulan maaşlı trol ordusuyla toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor; her türlü tezgâha tevessül ediliyor.

“Tek kişilik yönetim”de “siyasetin sopası” haline gelerek onca “ciddi yolsuzluk, rüşvet, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti iddiaları”na soruşturma açmayan, iktidardakilerin savurdukları “çürük, sürtük, cibilliyetsiz, terörist, hâin” benzeri ağır tahkirlerine seyirci kalan savcılar, iktidarın hedef gösterdiklerine karşı harekete geçiriliyor.

Bu arada dinî değerleri suiistimalle “kutuplaştırma siyaseti”nin kamuoyunda ters tepmesine karşı “komplo”yu kuranlar dahi “komploya geldikleri”ni itiraf ederken, özellikle hâlâ ideolojik saplantılardan kurtulamamış eski tüfeklerin başı çektiği bir kısım “medyatik muhalifler”in zaman zaman tezgâha gelmeleri; medyatik saptırmalarla tetiklenip alevlendirilen ve her haliyle sırıtan “kutuplaştırma” tuzağına düşmeleri; toptancı saplantılarla toplumu kutuplaştırma ifsadı potasına girip tezgâha âdeta çanak tutarak ekmeğine yağ sürdükleri siyasi iktidara tersten çalışmaları dikkat çekici.

Demokratik muhalefet, bu komploları da boşa çıkarmalı…