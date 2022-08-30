"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

“Kutuplaştırma komplosu”na karşı…

Cevher İLHAN
30 Ağustos 2022, Salı
“Millet ittifakı”yla “altılı parlamenter sistem işbirliği”nin eksenini oluşturduğu demokratik muhalefetin oylarının “cumhur ittifakı”nı açık ara geçmesiyle “iktidar cephesi” tam bir çâresizlikte.

 “İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış” hesâbıyla paralı troller tarafından arşivler taranarak yıllar önce atılmış ve hakkında hiçbir soruşturma açılmamış bir tweet sanki yeni atılmış gibi “iktidara iliştirilmiş medya”da “yandaş yorumcular”ca ısıtılıp servis edilerek “ayrıştırma”, “düşmanlaştırma” tahrikleriyle ağızlarda sakız gibi çiğnenerek üzerinden fırtınalar koparılıyor.

GERÇEK GÜNDEMİ SAPTIRMAK UĞRUNA…

Günlerdir ifşa edilen onca yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, soygun ihbarlarının üstünün örtülmesi maksadıyla birilerinin aylar - yıllar önce söylediği sözler serişte ediliyor. 

Bu tür gürültülerle resmi rakamlarla yüzde 80’i, gerçekte yüzde 180’leri aşan enflasyonu, yüzde 400’e varan fahiş zamlarla pahalığı, bir yılda 7 liradan 18 liraya çıkan doları - dövizi, bankaların yüzde 14’le Merkez Bankası’ndan alıp yüzde 26-30’la yine devlete sattıkları ve vatandaşlara verdikleri parayı, benzinin - motorinin litresinin 7 liradan 26 -28 liraya çıkmasını, dövizi baskılamak için 128 milyar doların hebâsına on milyarların eklenmesini, işsizliğin kat kat artıp geniş tanımlı gerçek işsizliğin yüzde 32’leri bulmasını gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar.

Mahkemelerdeki icra dosyası sayısının son bir yılda eklenen 1 milyon 466 bin yeni dosyayla 24 milyon 53 bine, kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin 4 milyon 148 bin kişiye, yasal takibe girenlerin yüzde 83 artarak 748 bin 437’e çıkışını, ödenmediği için takibe girip Mart itibarıyla 163 milyar liraya ulaşan borç batağını gizlemeye uğraşıyorlar.

TERSTEN ÇALIŞAN “SAPLANTILI MUHALİFLER”

Kısacası, ülkenin gerçek gündeminin konuşulmaması taktiğiyle kurulan maaşlı trol ordusuyla toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor; her türlü tezgâha tevessül ediliyor. 

“Tek kişilik yönetim”de “siyasetin sopası” haline gelerek onca “ciddi yolsuzluk, rüşvet, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti iddiaları”na soruşturma açmayan, iktidardakilerin savurdukları “çürük, sürtük, cibilliyetsiz, terörist, hâin” benzeri ağır tahkirlerine seyirci kalan savcılar, iktidarın hedef gösterdiklerine karşı harekete geçiriliyor.

Bu arada dinî değerleri suiistimalle “kutuplaştırma siyaseti”nin kamuoyunda ters tepmesine karşı “komplo”yu kuranlar dahi “komploya geldikleri”ni itiraf ederken, özellikle hâlâ ideolojik saplantılardan kurtulamamış eski tüfeklerin başı çektiği bir kısım “medyatik muhalifler”in zaman zaman tezgâha gelmeleri; medyatik saptırmalarla tetiklenip alevlendirilen ve her haliyle sırıtan “kutuplaştırma” tuzağına düşmeleri; toptancı saplantılarla toplumu kutuplaştırma ifsadı potasına girip tezgâha âdeta çanak tutarak ekmeğine yağ sürdükleri siyasi iktidara tersten çalışmaları dikkat çekici.

Demokratik muhalefet, bu komploları da boşa çıkarmalı… 

Okunma Sayısı: 43
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluğun odağı haline geldiler

    AB, elektrik piyasasına ''acil'' müdahale edecek

    Sağlık Bakanlığı: Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası süreci başladı

    Fenerbahçe, Konya deplasmanında kayboldu

    Libya için birlik çağrısı

    Dış ticaret açığı yüzde 147 arttı

    Rus oligarkların yatları Türkiye’de

    “Çürümüşlük göstergesi”

    6 lira için vergi denetimi

    6’lı masadan suç duyurusu

    Batı Şeria’da İsrail işgali genişliyor

    Sadece kırtasiye masrafı 3000 TL

    Ara eleman bulunamıyor

    Sadr yanlıları Irak Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı

    Afrika ülkeleri, tahıl krizine alternatif olabibilir

    Enerji ithalâtı faturası ikiye katlandı

    Sadece 2 milyon araç geçti!

    Sudan'da ve Nijerya'da bilanço ağır

    Balıkesir-Kütahya yolunda midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

    31 hafız Taksim Camii'nde icazetlerini aldı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye şükür ister
    Nejat EREN

    Nur davasının gönüllerde yankılanan ifadeleri
    Halil ELİTOK

    Mahkeme önünde eşitlik
    Said YÜKSEKDAĞ

    “Şimdi nerde kalacağım?”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu nasıl medeniyet târikatı?
    Orhan GÜLER

    Risâle-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (6)
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenlere Kur’ân okumak
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz hâlâ “özür” dilemediniz mi?
    Muhammet ÖRTLEK

    Hindistan’ın orta yolu
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşlı kadınlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.