"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

“Şahsi ilişkiler”le uluslararası ilişkiler

Cevher İLHAN
19 Kasım 2019, Salı

GARABET

Cumhurbaşkanı’nın “Trump’la şahsi dostluk ve ilişkiler”e odaklanan Amerika seyahatinin sonuçları tartışılıyor.  Ancak “samimiyetsizlik”, görüşme sonrası öncelikle “Trump’ı samimi bir çaba içinde olduğunu gördüm” diyen Cumhurbaşkanı’na Trump’ın “Hayranıyım” dediği Erdoğan’a “teşekkür”üyle başlayan ortak basın toplantısında ortaya çıkıyor.  

Ancak bir yandan Erdoğan’a “teşekkür” eden Trump’ın diğer yandan pervasızca İçişleri Bakanlığı’nın “en çok arananlar” listesinde bulunan, “kırmızı bülten”le aranan, başta karakol baskınları olmak üzere yirmi yedi terör saldırısının sorumlusu olan, Öcalan’ın “manevi evlâdım” dediği terörist “Mazlum Kobani” kod adlı kişiye “Güzel sözlerin ve cesaretin için teşekkürler General Mazlum, yakında Beyaz Saray’da görüşmeyi dört gözle bekliyorum” övgüsü garabeti ortaya çıkarıyor.  

Doğrusu Washington’da başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı’nın Mazlum Kobani ile ilgili bir soruya  “Bu teröristin ABD gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. Yüzlerce insanımızın öldürülmesine neden olan bir teröristtir. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız tarafından böyle karşılanması bizi üzmüştür” yakınmasıyla “CIA’nın Kobani’nin ‘terörist’ olduğunu belgelediğini ve kendilerine aktardığını” söylemesine bigane kalması, çarpıklığı deşifre ediyor. 

“Bu görüşme sonrası halen Kobani’yi Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Erdoğan’ın önünde yüksünmeden “Mazlum Kobani ile çok iyi bir telefon konuşması yaptık. Çok yakın çalışıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanınız ile de çok yakın çalışıyoruz” cevabıyla teröristle Türkiye Cumhurbaşkanı’nı âdeta aynı kulvarda tutması tuhaflığı, Trump’a güvenilemeyeceğini ve uluslararası ilişkilerin “şahsi ilişkiler ve dostluklar” üzerinden yürüyemeyeceğini bir kez daha ortaya koyuyor. 

Gerçekten, İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmasını ve yeni yerleşim birimleriyle işgalini genişletmesini cüretlendiren, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin İsrail’e ilhakını sağlayan, İran’la “nükleer anlaşma”yı bozan, en son “Suriye’den çekiliyoruz” deyip asker sayısını arttıran, Suriye ile komşu olmayan Almanya’nın bir milyon Suriyeli sığınmacıyı kabul etmesine mukabil tek kuruş yardım etmeyen, on maddelik “mutâbakat”ı çiğneyip göz göre göre conilerin YPG militanlarıyla devriye gezmesini Ankara’nın bütün itirazlarına rağmen pervâsızca sürdüren, abes - aşağılayıcı “mektup”tan dolayı tek kelime “özür” dilemeyen Trump’ın hâlâ hangi sözüne güveniliyor? 

Görünen o ki Dışişleri’nin devredışı bırakılmasıyla güçlü diplomasinin dışlandığı, uluslararası ilişkilerin “şahsi ilişkiler”e endekslendiği politikalar, Türkiye’yi tam bir çıkmaza ve çözümsüzlüğe sürüklemiş. Ve hâlâ inadına bu çıkmazda sürüklenmeye devam ediliyor.

Yazık, çok yazık…

ÖZETLE

Ankara çelişkilerden kurtulmalı

Türkiye’nin askeri harekât yaptığı Fırat’ın doğusundaki Re’sulayn ve Tel Abyad’da -Suriye’deki 44 örgütten biri olan- Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile “Suriye geçici hükûmeti”ni kurup bu hükûmete bağlı mahkemeler kurması ve maaş verdiği Özgür Suriye Ordusu’nu “Suriye millî ordusu” olarak ilân etmesi, öncelikle Ankara’nın “Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini ve bütünlüğünü” deklare ettiği Astana ve Soçi mutâbakatlarının çiğnenmesi anlamına geliyor. 

Özetle, Türkiye’yi komşu bir ülkenin topraklarında BM’de temsil edilen meşru hükûmete karşı “alternatif bir hükûmet ve ordu kuran ülke” durumuna düşüren bu vaziyet, Suriye’nin etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden bölünüp parçalanmasını hedefleyen küresel emperyal güçlerin hegemonya ve çıkarları hesâbına geçiyor. 

Ankara’nın “Suriye politikası”nda fiyasko ile sonuçlanan çelişkilerden artık kurtulması gerekiyor.

TESBİT

“Medyatik bir gösteri”

Trump’la görüşmesinin ardından ABD’nin YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SGD) desteklemeye ve ortak devriye yapmasına devam etmesi, Amerikan askerlerinin Irak’tan Suriye’ye geçip ülkenin kuzeydoğusundaki petrol bölgesini işgalini Trump’ın “Petrolü koruma altına aldık” diye fütursuzca açıklaması, ağır ekonomik “yaptırımlar”ın hâlâ Kongre’nin gündeminde yer alması ve Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge için “Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir” şikâyetine rağmen “devriyeler”le yetinilmesi, S-400’ler ve F-35’ler konusunda bir ilerleme sağlanamaması, Trump’la görüşmenin “medyatik bir gösteri” olmanın ötesine geçmediğini ve bir netice çıkmadığını su yüzüne çıkarıyor.

Ve ne gariptir ki “iktidara ilişik medya”da akıbetsiz son Amerika gezisine hâlâ medhiyeler diziliyor! 

HAFTANIN SÖZÜ

“Genel değerlendirmeyle, Trump’ın aşağı yukarı bütün istediklerini aldığını görüyoruz, keyfi yerinde…” 

Cihangir İslâm, 

(SP milletvekili)

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam düşmanlığını reddediyoruz

    Trump'tan azil soruşturması açıklaması

    Meksika'ya iltica eden Morales'ten ülkesine çağrı

    YPG/PKK yandaşları Rus aracına saldırdı

    Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı

    "Herkes ölümsüzlüğü arıyor"

    Emeklilerden büyük tepki

    Yargıda zihniyet değişmeli

    AKP, hukuk devletinden uzaklaştı

    Bakan Kurum'dan 'Dipsiz Göl' açıklaması

    Başörtülülere saldırıyı lânetliyorum

    'Üniversite öğrencilerinin adeta ruh sağlığı haritasını çıkardık'

    MSB: Rusya ile 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

    Milli Takım tarihinin en iyi grup performansına imza attılar

    Rusya Tişrin üssüne de yerleşti

    2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sona doğru

    Tahran'da gerilim tırmanıyor: Devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi

    Hong Kong'da son durum?

    'Şanlıurfa'daki patlama dış etkiden kaynaklanmadı'

    İpotekli konut satışları yüzde 525 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İç gündeme dönüş
    Ahmet BATTAL

    Ağla Abdullah Ağla Üniversitesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Alternatif misyon ihtiyacı
    Süleyman KÖSMENE

    Bakiyatü’s- Salihat’tan hissemiz ne kadar?
    Genel

    İslam düşmanlığını reddediyoruz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Zaman hakikat zamanıdır” ne demektir?
    📷
    Genel

    Eskişehir’de 4 gün
    Cevher İLHAN

    “Şahsi ilişkiler”le uluslararası ilişkiler
    Nejat EREN

    Probemlerin çözümünde “iki şey”
    Orhan GÜLER

    “YAN” için “indeksli katalog” ihtiyacı üzerine...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.