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7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Siyasetteki kriz ve çaresi

Cevher İLHAN
07 Ağustos 2019, Çarşamba
Mahalli seçimler sonrası yeni bir ivme kazanan siyasetle, Meclis’in işlevinin yok olduğu, yargıya güvenin sıfırlandığı, hukukun rafa kalktığı, daha ilk senesinde tarımdan eğitime her alanda dökülen, halkın yüzde 60’ının artık reddettiği “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” tartışmaları devam ediyor.

Bu arada resmî verilerle yüzde 14.1’i bulan işsizlikle, çaydan şekere, elektrikten doğalgaza peşpeşe zam furyası ve azan enflasyon vartasında nüfusun yüzde 46’sının “yoksulluk sınırı”nın altında kaldığı ekonomideki çöküşün dalgaları halkın büyük bir kesimini vuruyor. 

Gelir dağılımı adaletsizliğiyle, açığa çıkan kamudaki ve belediyelerdeki “kayırmacılık” ve dörde - beşe varan yönetim kurulu üyeliği maaşlarıyla, 100 milyonları - milyarları bulan ihale yolsuzluklarıyla ahlâkî değerler aşınmış durumda. 

Keza on yedi yıllık iktidarın dış politikası başta “Suriyeli sığınmacılar”, Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusuna askerî müdahale, ABD ile “güvenli bölge” ve “S-400 yaptırımları” konusu olmak üzere, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol sondajlarında Türkiye’nin dışlanmasına, Yunanistan’ın Ege’de 18 ada ve 152 adacığı işgalle yerleşim birimi haline getirip, asker konuşlandırarak silâhlandırması emrivakisine karşı kırılganlıkla muallel. 

“İKTİDAR CEPHESİ”NDE TELÂŞ VE PANİK!

İç ve dış politikadaki bu arenada kurulma hazırlıkları süren “yeni partiler”in AKP’den en az yüzde 5’ten 7’ye varan oy aşındıracağı araştırmaları siyasette garip tartışmaları tetikliyor. Yapılan simülasyonlara göre ilk seçimde “millet ittifakı”nın yüzde 60-65 oy bandına oturacağı ve “cumhur ittifakı”nın ancak yüzde 40’ları bulmasının dahi zorlaşacağı tesbitleri yapılıyor. 

AKP hükûmetlerinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı’nın elindeki gücün Türkiye’nin temel yapılarına zarar verdiği, siyasî kurumları zayıflattığı” tesbitiyle “AKP’yi yaygın ve derin bir mutsuzluğun sardığı” eleştirisi bunun ifâdesi.  

Bilinçli yozlaşma ve nepotizmden -akraba - adam kayırma, âdil olmayan yaygın ayrımcılıktan şikâyet edip, buna karşı açıklık, saydamlık, özgürlük ve korkmadan düşünme ve konuşabilme hakkının gerekliliğini nazara vermesi bunun ikrarı. (Financial Times, Yeniçağ, 30 7.19) 

Özetle vatandaşlar hayat pahalılığıyla boğuşurken, taraftarlarını konsolide etmek için dayatılan kamplaştırma, kutuplaştırma, kin, öfke ve nefretten beslenen menfi politik söylem tam gaz sürüyor.

“İktidara ilişik medya” yorumcularının “durum çok ciddî ve çok tehlikeli!” uyarıları ortasında “yeni partileri” topa tutan Cumhurbaşkanı’nın uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı arkadaşları için “bu büyük ihanetin bedelini öderler!” tahkiriyle tehditler savurması bundan.

Ama Bedüzzaman’ın beyânıyla, “tehditlerle, korkularla, hilelerle efkâr-ı ammeyi (kamuoyu) başka bir mecrâya çeviren, fakat te’siri cüz’î, sathî ve muvakkat olan, muhâkeme-i akliyeyi (aklî değerlendirmeyi) az bir zamanda kapatan” çarpıtma dönemi sona eriyor. (İşârât’ül İ’câz, 164)

Bu noktada, siyasetin rayına oturması için, darbe ve ara dönemlerde türetilen partilerin tükenişiyle çöken siyasete karşı katılımcı demokrasinin geliştirilmesi gerekiyor. 

Bunun için öncelikle yargı denetiminde parti üyeliği kaydı, hâkim nezâretinde önseçim ve tercih sistemiyle, siyasetin finansının şeffaflaşmasını esas alan, yüzde on seçim barajı gibi bariyerleri ortadan kaldıran reformların yapılması şart.

Ve kökleri Osmanlı Ahrar Fırkası’na dayanan, Türkiye’nin maddi ve mânevî kalkınmasında büyük harcı ve emeği olan Demokrat Parti çizginin yeniden ihya edilmesi gerekiyor.

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