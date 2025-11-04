“Süreç” demokrasi ve hukukla olur

“Süreç”in en başta gelen handikapının, topyekûn demokratikleşme ve hukukun hâkimiyeti kapsamında ele alınmayıp “terörsüz Türkiye” sloganıyla terörist başı ve terör örgütüyle pazarlıklar üzerinden kotarılması geliyor.

Bir yandan “dayanışma”, “birlik” ve “kardeşlik”ten dem vurulurken, diğer yandan muhalefete operasyonlarla seçilmiş belediye başkanlarının derdest edilip yerlerine fütursuzca “kayyımlar”ın atanması çelişkisi, toplumda kutuplaşmayı daha da derinleştirip “süreç”i engelliyor.

Bu açıdan, “kurucu önder” dedikleri terörist başıyla müzâkere edilip işbirliğine gidilirken, yüz binlerce oyla seçilen Türkiye’nin en büyük ilçesinin Belediye Başkanı’nın sırf mahalli seçimlerde “Kent uzlaşması”yla “DEM’le seçim işbirliği yaptığı”ndan bir yıldır tutukluluğunun sürdürülmesi ve “silâhlı terör örgütü üyesi’ olduğu” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle yargılanması bir samimiyet testi oluyor.

“AYLARDIR TOP ÇEVRİLİYOR!”

Aslında “sürecin muhasebesi”nde “sürecin kilit kavramı ‘silah’ değil ‘kardeşlik’tir” diyen ve sırf “Seni Başkan seçtirmeyeceğiz!” dediği için siyasî görüşlerinden dokuz yıldır hapiste tutulan Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın “süreç’te eş zamanlı olarak kardeşlik hukuku ve duygusu onarılmalıydı, ne var ki bu konuda sonuç alıcı tek bir adım atılmadı” yakınması, çıkmazı gösteriyor. (@t24.com.tr, 31.10.2025)

Daha önce “partisinin PKK’nın uzantısı olmadığı” açıklamasıyla ‘silâh bırakma’ çağrısını yenileyip Meclis’in uhdesinde “çözüm”ü esas alan, şiddet, terör, silâh, çatışma ve savaş politikalarına karşı demokrasiyi savunan HDP eski “süreç” özeleştirisi durumu özetliyor.

“Türkiyeleşme projesi” emperyal oyunlara ve “özerklik”, “otonomi” ya da “federatif sistem”le ülkenin etnik ayrışımlar üzerinden tefrikası komplosuna karşı vatanın bütünlüğünü ve milletin birliğini nazaran veren “Biz de ‘Türkiye açılımı’ yapmak, tüm Türkiye’yi kucaklamak zorundayız” çağrısında bulunup “Kürtlere Türklerin yanyana şehid oldukları Çanakkale Şehitliğini ziyaret ederek birlikte duâ etmeleri” mesajıyla bütün toplumu topyekûn kucaklayan demokrasiyi büyüten toplumsal zemini oluşturma irâdesini ortaya koyuyor.

Meclis Başkanı’nın kurduğu “komisyon”un aylardır “dinleme”yle “orta sahada top çevirdiği”nden yakınıp “kardeşliğin inşası yerine halkın irâdesinin tersine kanun yapmaya zorlamanın akıbetsizliği”ni su yüzüne çıkarıyor.

SİYASÎ KATAKULLİLERDE İSTİSMARI…

Vakıa şu ki “PKK, Türkiye’deki tüm militanlarını geri çekmeye başladığı” duyurusunun iktidar mahfilleri ve “yandaş medya yorumcuları”nca “terör örgütünün silâh bırakması ve kendini feshetmesi” olarak lanse edilirken, Cumhurbaşkanı’nın “PKK’nın Suriye kolu PYD/SDG’nin silâh bırakmayıp Suriye ordusu ile entegre olmadığı”ndan şikâyeti vaziyeti ele veriyor.

Keza başta Mahmur ve Sincar olmak üzere terör örgütü kampları ve Kandil olmak üzere PKK unsurlarının Irak topraklarında silah bırakmadığından, özellikle PYD/SDG’nin “Suriye PKK’sı” olarak silahlanmayı sürdürüp özerklik perdesinde Suriye’yi parçalama peşinde olduğundan hayıflanması durumu ortaya koyuyor. (Independent Türkçe, 2.11.25)

Terör örgütü elebaşlarının, “PKK’ye özgü bir geçiş hukuku temelinde demokratik entegrasyon yasaları çıkarılması ve silah bırakan militanların siyasete katılımı güvence altına alınması” şartını koşup, “Öcalan’a umut hakkı”nı demokratikleşmenin önüne koymaları bu defa da “süreç”i tıkıyor.

Kısacası, “süreç”in bütünüyle Öcalan’ın DEM’e “anayasa değişiklikler” tâlimatıyla “tek adam rejimi”nin tahkimine ve partili Cumhurbaşkanı’nın ömür boyu iktidarda kalması siyasî tezgâhında istimalinin ötesine geçmemesi, halkın sahip çıkmasını, “toplumsal mutabakatı,” milletin rızasını baltalıyor.

Ve demokrasi ve hukuk olmadan siyasî katakullilerde istismarla bu “süreç”te de “çözüm”ün çıkmayacağını tescilliyor.