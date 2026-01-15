“Suriye politikası”nın vahim akıbeti!

Tam da “süreç”in en kritik eşiğinde Şam’dan “PKK’nın ‘Suriye kolu’ PYD/ SDG’yle anlaşılamadı” haberleriyle, Dışişleri Bakanı’nın “SDG entegrasyona yaklaşmıyor” yakınmasıyla kriz resmen tescil edildi.

İsrail’in dümen suyuna giren PYD/SDG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda ülkenin yüzde 30’unda fiilen hâkimiyet kurup yeraltı ve yerüstü kaynaklarını hortumlamakla “süreç”i sekteye uğrattığından yakınan Bahçeli’nin, Halep’teki çatışmalara atıfla “PYD/YPG yanlış üstüne yanlış yaptı, terörist başının ‘27 Şubat çağrısı’na uymadı” tepkisi bunun teyidi oldu.

Aslında “Suriye PKK”sı PYD/SDG’nin Fırat’ın batısında Halep’in doğu kırsalında su ve enerji kaynaklarıyla fevkalade stratejik Tişrin Barajı ile çevresindeki Deyr Hafir, Meskene ve Kavas kentlerinde direnmesine karşı Suriye ordusunun bölgeyi “kapalı askerî alan” ilânıyla harekâta geçmesi, “yandaş medya”nın SDG/YPG’nin Halep’ten çıkarılmasıyla Fırat’ın batısından çıkarıldığı ve “sorunun çözüldüğü” propagandasını peşinen havada bırakıyor.

Ve “iktidar cephesi”nden şart koşulan “Suriye’de ertelenen entegrasyon bir an evvel gerçekleşmeli, Ya mutabakatla ya da zorla Suriye’nin siyasî birliği ve toprak bütünlüğü tesis edilmeli” çağrıları boşa çıkıyor.

ÇATIŞMALAR İFŞA EDİYOR…

Gerçek şu ki PYD/SDG’nin Fırat’ın batısından çıkmakta direnip çatışması, bölgeyi birbirine bağlayan köprüleri bombalaması üzerine yoğunlaşması ve örgüte “Fırat’ın doğusuna çekilmesi” uyarıları, ABD’nin 100 bin militanını silâhlandırdığı PYD/SDG’nin algı operasyonlarının aksine Fırat’ın doğusunda kalmayı garantilediği anlamına geliyor.

Görünen o ki Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini küresel ecnebilerin projesi BOP’la hiçbir savunma gücü olmayan 50 küçük ülkeye dilimlemeye; “Suriye PKK”sı örgüt Fırat’ın batısından çekilse de Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin dibinde emperyal ecnebilerin taşeronu İsrail işbirlikçisi “koridor devlet”e zemin hazırlanmasına devam ediliyor.

En son PYD/YPG’nin “insansız hava araçlarıyla ağır silahları kullanılarak Suriye geçici hükümete bağlı grupların sızma girişimine karşılık verip geri çekilmek zorunda bırakıldıkları” bildirilerine, Şam Yönetiminden SDG’nin Halep’in doğusuna yaptığı kamikaze dron saldırılarına karşılık mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı duyuruları bunun göstergesi.

Ve ABD Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper Şam Yönetimiyle PYD/YPG’ye “itidal çağrısı”, “işbirlikçimize ilişmeyin!” ikazının ifadesi.

Bu durum, ABD’nin bölgedeki maşası PYD/SDG’yi koruyup kolladığını, “iktidara iliştirilmiş yorumcular”ın bir dizi çarpıtmayla “Trump ayaküstü bunları satmıştır” iddiasını boşa çıkarırken, Irak’ta, Libya’da, Lübnan’da, Yemen’de, Sudan’da ve en son İran’ın kargaşaya sürüklenmesiyle İran’da alevlendirildiği gibi Suriye de etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden bölünüp parçalanması projesinin tam gaz sürdüğünü ifşa ediyor.

İSRAİL’İN “SİYONİST BÖLGE EGEMENLİĞİ”

Belli ki İsrail’in bölge egemenliği hesâbına Suriye’nin kuzey doğusunda Türkiye’nin dibinde “PYD/SDG”, güneyinde “Dürzi”, batısındaki Tartus – Lazkiye hattında Nusayri – Alevi”, “Şam – Halep bölgesi”nde “Sünni - Arap” devletçikleri kuruluyor.

Daha 2013’te Katar eski Başbakanı Hamad Bin Casim’in Kuveyt’te yayımlanan el-Qabes gazetesine verdiği röportajda “Körfez ülkeleriyle dünyanın her tarafından binlerce yabancı militanı Türkiye üzerinden bu ülkeye yığarak radikal terör örgütlerine devşirdik” ikrarıyla Ankara’dakilerin ecnebî işgalcilerle İsrail’in “Suriye’yi tefrika projesi”nde yer aldığı, “eğit-donat programları”nda başı çektiği “Suriye politikası”nın sonuçları sahneleniyor.

Neticede, Yirmi üç yıllık AKP iktidarında, “tek adamlık rejimin”de Şam’ı dışlayan yanlış ve kısır “Suriye politikası”nın vahim akıbeti açığa çıkıyor. Küresel işgalcilerin şımarttığı soykırımcı İsrail’in “Siyonist bölge egemenliği” plânı adım adım uygulanıyor.

Yazık…