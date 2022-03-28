Kâinatın mânevî güneşi

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (asm) kainatın manevi güneşidir.

Getirdiği nurla evreni aydınlatmıştır. Bütün Peygamberlerin efendisidir. İmamıdır. Asfiyanın, alimlerin serveridir, reisidir. Mukarrabinin, Allah’a yakın olanların en yakınıdır.

Peygamberimize iman ve İslam nimetinden dolayı şükretmeliyiz. Çünki o, vesile olmuştur. Onun sayesinde Cenab-ı Hakkın yeryüzündeki sonsuz nimetlerinin hazineleri bizlere açılmıştır. Gizli ilimlerin ve manevi alemlerin bütün sırlarına vakıftır. İlmi ledün sultanıdır. Allah’a umum mahlukat ve kainat hesabına muhatabdır. İnsanlığın en meşhuru ve namdarıdır. Tevhidin konuşan bir delilidir. Allah’ın sanatının dellalıdır. İlancısıdır. Saltanatının, Rablığının ve sanatının en güzel yansımalarıdır. Onlara ayna olmuştur. İnsanlığı, beşeriyeti manevi karanlıklardan, kirlerden ve inançsızlık girdabından kurtaran rehber ve önder insandır.

Hazret-i Muhammed (asm) kainatın manevi güneşidir. Öğretmenidir. Yeryüzü, ahiret ve Kur’an-ı Kerim’in büyük bir ayetidir. Allah’ın güzel isimlerini bünyesinde taşıyan bir İsm-i Azamdır. Onları, güzel isimlerini bizlere tanıtmıştır. Bütün nazarları Yaradan’a çevirttirmiştir. Peygamberlik ve velilik kanatlarıyla Allah’ın tevhit birliğini kainata ve insanlığa ilan etmiştir. ‘Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir’ hitabına uygun olarak, tebliğle Allah’ın büyüklüğünü, kibriyasını anlattı. Bütün asırlara hitap etti. Nurlu hayatı boyunca tek başına bütün dünyaya meydan okudu. Her bir yerinde büyük bir ilime dayanan kainat kitabını bizlere okumuştur. Mucizevi bir eser olan Kur’an-ı Kerim’i bizlere ders veren büyük bir rehberdir. Yol göstericidir. Örnek insandır.

Allah’a iman eden Müslüman, Cenab-ı Hakka itaat edecek, O’nun emirlerine uyacak. İtaat yolları içinde en makbulü, en doğrusu ve en kısası, şüphesiz Hazret-i Muhammed’in (asm)ogösterdiği ve takip ettiği yoldur. Çünki o, kainatın manevi güneşidir. Aydınlatıcısıdır. Bizler bu yola, onun yoluna, Sırat-ı Müstakim, doğru yol diyoruz. Hazret-i Muhammed (asm) Allah’ın sevgili Peygamberidir. Habibullahtır. İbadetleriyle kendini Rabbine sevdirmiştir. O yol dışında kurtuluş olamaz. Sadi Şirazi’nin dediği gibi: ’Ey Sadi! Muhammed’i (asm) örnek almadan bir kimsenin selamet ve safa yolunu bulması imkansızdır.’ Yine kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, Ahzap suresi, 21.ayette Cenab-ı Hak: ’İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için şüphe yok ki, Resululah’ta güzel bir örneklik vardır.’ buyurulmaktadır. Hazret-i Muhammed’in örnek alınması tavsiye edilmektedir. Netice de Hazret-i Muhammed (asm) kainatın neticesidir. En mükemmel meyvesidir. Sonucudur. Kainatı yoktan yaratan Allah’ın büyük bir muhatabı, tercümanı ve sevgilisidir. Allah’ım bizleri o kutlu yolda daim eyle. Amin.

