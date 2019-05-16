Nur sevdalılarını bekliyoruz

“O mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil” diyen Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mesajını unutmamak temennisiyle Barla’ya ve Yeni Asya Sosyal tesislerine bekliyoruz.

DİZİ - 3: AHMET DEMİRDÖĞMEZ

Fotoğraflar: AYŞENUR ÖZER

Barla’da Yeni Asya Vakfı Sosyal Tesisleri

Barla gibi bir beldede en güzel hizmeti vermek de ancak Yeni Asya’ya yakışır. Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri gibi mümtaz bir mekânı tesis ederek, Üstadın misafirleri olan Nur Talebe ve dostlarını en iyi şekilde ağırlamayı hedeflemiştir. Bu güzel tesiste emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Burada temelini attığı Nur dâvâsına hizmeti esas alan Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri, hemen herkesin maddî manevî rahat edeceği, Eğirdir Gölü’ne nazır ve her bütçeye uygun odalarıyla, çocuk parkıyla ve güzel mutfağıyla güzide misafirlerine hizmet veren güzel bir mekândır.

İnşaallah, her geçen gün daha da güzelleşip, imkânlarımız dâhilinde yaptığımız ve yapacağımız tadilat ve yeniliklerle Yeni Asya camiasına yakışır bir hale gelecektir. Bu cihetle de çok duâlar bekliyoruz. Aziz Barla’nın en parlak bir yıldızı gibi olan Yeni Asya Sosyal Tesisleri, her zaman güzel hizmetlere vesile olmuş; Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ve Barla Sıddıklarının ruhunu şad eylemiştir. Evet, “Barla sıddıkları, beni çok defa hayalen eski zamana ve o memlekete celbediyorlar. Barla ve dağlarında gezdiriyorlar. Ben onlarla ve o yerleriyle çok alâkadarım, unutmuyorum. Onlara binler selâm ediyorum” diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, devamla bütün Nur Talebelerine şu mesajı vermektedir: “Çünkü Barla, birinci Medrese-i Nuriye şerefini kazanmasından, o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil. İnşaallah tekrar şenlenecek. Çalışanlara Bârekâllah deriz. Cenab-ı Hak tevfik versin. Âmin.” (Emirdağ Lâhikası)

Evet, “O mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil” diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin mesajını unutmamak temennisiyle Barla’ya ve Yeni Asya Sosyal Tesislerine bekliyoruz.

Barla’da ziyaret edilecek yerler

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla’da daha çok Risale-i Nurlar’ın telif edildiği menzilleri gezer; Karadut, Karakavak, Barla Mezaristanındaki ardıç ağaçları, Karaca Ahmet Sultan (İlama), Beyderesi, Sıddık Süleyman’ın Cennet Bahçesi, Küçükoluk, Büyükoluk; Barla’nın etrafında bulunan Kocapınar, Taşlıpınar, Deliklipınar, Çam Dağı, Tomus Kayası; bilhassa da, Risale-i Nur’un telifinde, Üstad Bediüzzamanın ibadet münâcatlarında çok önemli bir menzil olan ve “Burayı Yıldız Sarayı’na değişmem” dediği Çam Dağı tepesindeki yüksek ağacın başında yapılmış üstü açık ahşap odacığın olduğu Tepelice ve Eğirdir Gölü’ne nazır uçurumun üstündeki Katran Ağacı’nın bulunduğu tepe bunlardan başlıcalarıdır. Aynı şekilde, zaman zaman Barla Denizi dediği Eğirdir Gölü’nün kenarına gider, bazan denize girer. Bazan gölde kayıklar olur, kayığa binerek göl kenarında seyahat eder.

Üstadın Barla’daki ilk talebelerinden Sıddık Süleyman şöyle demektedir: Üstadımız Barla’ya geldikten sonra, hemen her gün bağ ve bahçelere çıkar, akşamleyin evine dönerdi. Hatta diyebilirim ki; Barla’nın hiçbir dağ ve tepesinin, dere ve bayırının, bağ ve bahçelerinin bir karış yeri yoktur ki, Üstadımızın mübarek ayakları değmemiş olsun. En sarp ve dik kayalıklara çıkar, zirvesine oturur, afakı seyreder, tefekkür ederdi. Isparta’da ikamet ettiği günlerde, hemen her gün geziye çıkar, bazen yaya bazen vasıta ile Isparta’nın gül bahçelerine gider. Vasıta bulunduğu ölçüde, Kirazlıdere, Ayazma ve Gölcük’ü gezer dönerdi.” (Isparta – Barla Gezi Rehberi)

Barla’da Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin kaldığı ilk ev ve 1953 yılından sonra ara sıra gelip kaldığı ikinci ev, Mus Mescidi, Cennet Bahçesi, Çam Dağı ve Kabristan ilk etapta ziyaret edilecek yerler olarak gösterebiliriz. Vakti olanlar için gezilecek daha birçok yerler vardır. Meselâ, Barla’da Karakavak Bölgesi, Eski Kilise, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Barla’ya ilk geldiğinde iki gün kadar kaldığı Akmescit Mahallesi’ndeki Karakolun üstündeki ev. İlama’daki Karaca Ahmet Türbesi ve İlamalı Sabri Ağabeyin Mezarı, Bedre’de Santral Sabri Arseven Ağabeyin Mezarı, İslâmköy ve oradaki Süleyman Demirel Külliyesi ve Çalcatepe’deki Mezarı, Eğirdir Gölü ve Nis Adası, Tahirî Mutlu Ağabeyin memleketi Atabey, bin kalemle Nurlar’ın yazıldığı Sav Köyü, Merhum Tahsin Tola ve Ali İhsan Tola Ağabeylerin memleketi olan Senirkent. Isparta’da Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin kaldığı Ev, Sidre Tepesi ve Gölcük gezilecek menzillerdir.

Bu vesileyle, bütün Nur sevdalılarını Barla’ya ve konaklamak için de Yeni Asya Sosyal Tesislerine bekliyoruz.

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