Okuma Programı Notları - 2: Risale-i Nur Bir Hazine

HABER: Ali Tahir Ünverdi

eovali1905@gmail.com



Fotoğraflar: Ömer Eren Alparslan

Şimdi okuma programımızda Nur portresi bölümüne katılmış ağabeylerimizin kısaca hayat hikâyelerini ve Risale-i Nurlar’la nasıl tanıştıklarını anlatacağız. Sizleri çok sıkmadan konuya geçelim.

Said Yetim

Öğretmen ve aynı zamanda Nur Talebesi olan Said Yetim, 1961 yılında Şanlıurfa‘da doğmuş. İlköğretimi köyde okumuş. Babası, Said Ağabeyimizi okutmayı aklına koymuş ve köyde hasat vakti bittikten sonra Şanlıurfa‘da, o zamanın tek imam hatibine kayıt yaptırmaya gitmişler. Ancak kayıt gününü kaçırmışlar ve kayıt olamamış. Orada siyah giyimli, fötr şapkalı bir insan dikkatlerini çekmiş. Sonra otobüs ile dönerken tekrar o adamla karşılaşmışlar ve o adam Said Ağabeyimizin babasına, oğlunu imam hatibe yazdırmak isteyip istemediğini sormuş. Babası yazdırmak istediğini söyleyince Eyyübiye’de bir okulu tarif etmiş. Orada kayıt yaptırmışlar ve ertesi gün o adamın aslında Sosyal Bilgiler Öğretmeni olduğunu öğrenmişler. Bir ay o okulda okumuş. Daha sonra Sosyal Bilgiler Öğretmeni onu imam hatibe aldırmış. Orada iken bir ağabeyden Küçük Sözleri 1 TL’ye, İhlâs Risalesi’ni 2 TL’ye satın almış ve böylece Risale-i Nur ile tanışmış. Said Yetim Ağabeyimiz ortaokul son sınıfa kadar dershanede kalmış ve o vakitlerde 12 Eylül darbesi olmuş. O vakitte imam hatipte bir kavga çıkmış ve asker oraya gelip kavga eden bütün orta son sınıf öğrencilerini de görgü şahidi olarak askeriyeye götürmüşler. Görgü şahidi iken sanık olup, başka bir yere sevk edilip orada bir ay kaldıktan sonra hâkim karşısına çıkmışlar. Daha sonra serbest bırakılmışlar. Ama Said Yetim‘in Urfa’ya girmesi yasaklanmış. O da eğitimine başka bir şehirde devam etmiş ve sonunda Din Kültürü öğretmeni olmuş.

İki yıl Sosyal Hizmetlere bağlı bir kurumda çalışmış. Daha sonra Urfa’da 25 sene okullarda görev yapmış. Şu anda Risale-i Nur hizmetlerine can-ı gönülden devam etmektedir. Allah Said Yetim Ağabeyimizi ihlâsla bu hizmetlerde devam ettirsin.

Sebahattin Yaşar

İçel Bozyazı’da dünyaya gelen Sebahattin Yaşar üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamlamış. Yüksek lisansı Harran Üniversitesi’nde yapmış olup 28 yıldır Urfa’da yaşamaktadır. Ağabeyi Selahattin Yaşar vesilesiyle Risale-i Nur’la tanışmıştır. Orta öğretimde Mersin’de bir esnaf vesilesiyle dershanede kalmış ve lise eğitimi sırasında da yine Nur dershanelerinde kalmıştır.

Yazar Sebahattin Yaşar’ın ilk yazısı Can Kardeş‘te bir şiir olarak yayımlanmış. Şu anda ise Şanlıurfa’da öğrencilerle ilgilenmektedir. Nur hatıraları dersinde bize söylediği güzel bir sözü paylaşmak istiyorum. “Hayat zorluklarla güzeldir.”

Okuma programımızda bize önderlik etmiştir. Tabi önderlik kelimesi yanlış anlaşılmasın, ağabeyimiz meşveretin önemini bilir ve hep tekrar eder. Yani oradaki ağabeyler ile görüşerek hareket etmiştir. Son akşamki kapanış konuşmasında söylediğimiz gibi tatlı dili ile insanları ikna etme kabiliyeti ve sıkmayan bir konuşması vardır.

Lokman Altın

Batmanlıdır. 1970’de Nurcu bir ailede doğmuş ve Risale-i Nur’u ailesi vesilesiyle tanımıştır. Üniversiteyi Diyarbakır‘da okumuş. Şu anda Harran Üniversite’sinde avukatlık yapmaktadır. 7 yaşından beri Yeni Asya Gazetesi’ni okuyormuş. Risale-i Nur’un bizler için imanî bir ilâç olduğunu söylüyor. İhlâslı amelin en hayırlı amel olduğunu vurguluyor. Allah ondan razı olsun.

İsmail Zorlu

1962 doğumludur. 1975’te ilkokulu bitirip imam hatibe devam etmiş. Mezun olup imam olmuş. Belli bir süre Almanya’da görev yapmış ve toplamda 33 yıl imamlık yapmış. Daha sonra belediyeye geçmiş ve şu an Karaköprü Belediye başkanının danışmanıymış. Hatıralarında vurguladığı en önemli nokta ise, Peygamber Efendimizin (asm) sünnetlerine sımsıkı sarılmanın ve uygulamanın önemiydi.

Muharrem Aksoy

1951 doğumlu Muharrem Ağabey köy ortamında doğduğundan toprak, ağaç, bahçe işlerinden iyi anlar. Zaten Şanlıurfa’daki Bediüzzaman Vakfı’nın bahçe işleriyle o ilgileniyor. Gençliğinde PTT’de işe başlayan Muharrem Ağabey o zamanlar ev arayışı içerisindeymiş. Karşı esnaflardan birisi ona evi bulmuş ve bu arada Risale-i Nur’u da ona tavsiye etmiş. Muharrem Ağabey Küçük Sözler’den başlayıp ufak ufak okumalara devam etmekteymiş. O zamanlar Külliyatı bitirmeye niyet etmiş ve bu amaçla bir turneye çıkmıştır. 6 ay süren bu turnede çeşitli şehirlerin Nur dershanesinde kalmış ve bu meskenlerde Külliyatı bitirmiş. ‘Ben nasıl bunu daha önce tanımamışım’ diye iç geçiriyormuş, ama o günü kendi doğum günü gibi kabul etmiş. Kendisini 14 yaşında, genç, Nurlar’a müştak olarak görüyor ve hissediyor. Şu an hayatını Risale-i Nur Talebesi olmaya adamış ve Şanlıurfa’daki külliyede hizmetine devam etmektedir. Allah ondan razı olsun.

*

Ve okuma programı serimizin sonuna geldik. Bu okuma programında gerçekten çok şey gördük, öğrendik. Risale-i Nur ile kitap fuarında tanışıp bu hizmete girip, bizi daha fazla şevklendiren Oğuzhan Ağabey ile de tanıştığımıza çok memnun olduk. Bu bir hafta bize gerçekten çok şey kattı.

Bizim buradan okurlara söylemek istediğimiz birkaç şey var: Ön yargılarımızı yıkmalıyız. Bu okuma programlarında gençlere en az aileler kadar iyi bakılıyor. Ben buna bizzat şahidim. Burada ‘ben’ yerine ‘biz’ kavramı öğretiliyor ki hayattaki en önemli şeylerden biridir ‘biz’ olabilmek. Çocuklar burada hayatın gerçeklerini ve kurtuluş yolunu öğreniyorlar. Ve gençler helâl kavramını idrak ediyor. Hem manen, hem maddeten hizmete dahil oluyorlar. Aslında yazılacak ve konuşulacak bir sürü şey var, ama bu seferlik bu kadar. Allah hepimizden razı olsun. Okuduğunuz için teşekkürler.

Allah’a emanet olun.