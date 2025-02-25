Ukrayna-Rusya Savaşı, Putin, Zelensky ve Trump

Zelensky Ukrayna devlet başkanı seçildiğinde herkes gibi biz de şaşırmıştık.

Devlet adamlığı geçmişinden ziyade tiyatral geçmişi ile tanınıyordu. ABD’nin desteğini alarak seçimlere girmiş, Soros’un kaynaklarından istifade etmiş, ABD'nin çıkarlarını gözeten, seçim sistemi olan kulistokrasi ile 2019’da oyların %74ünü alarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı seçilmiştir. Savaşın devam etmesi nedeni ile parlamento ve başkanlık seçimleri 2024 te yapılamadı. Batı ve ABD seçimlerin yapılması noktasında bir zorunluluk açıklaması da yapmamıştı, şimdi ise Trump bu konuda ısrarcı. Zelensky diktatör olarak bile tanımlayabiliyor, oysa Zelensky, seçimlerin zamanı olmadığını söylerken, Dışişleri eski Bakanı Kuleba ise seçimlerinin yapılmasını savunuyor.

Başkan Biden’ın Ukrayna’yı NATO alalım girişimine Zelensky olumlu yaklaşmıştı. Savaşın başlama nedeni de bu tutum oldu. Rusya batı sınırlarında ABD yani NATO askerlerini istemediğini ve bunun kırmızıçizgisi olduğunu söylemesine ciddiye almadılar. ABD, NATO ve AB ülkeleri Ukrayna’yı vekil olarak Rusya ile savaşa ittiler. Bölgesel bir savaştan ziyade, küresel güçlerin savaştığı bir arenada savaş başlamıştı.

Şimdilerde ise Ukrayna’yı Rusya ile kapıştıran ABD diyetini istemeye başladı. Zelensky, gelen yardımlar, paralı askerler ve mühimmatları aldıkça Rusya topraklarına saldırı başlatacak kadar kendine güveni gelmişti. Rusya’nın ilhak ettiği toprakları zaman zaman aldığında karşı saldırı düzenliyordu. Şimdi kendisine sırt çeviren NATO ve ABD var. Toprak kaybı, NATO üyeliği sürecinden dönüş ve birçok sivilin kaybı, ekonominin bozulması ve kaybolan 100 milyar dolar yardım parası. Ukrayna’ya gönderdik denilen onca yardımın şimdi diyeti istenmekte. Bunu yer altı zenginlikleri (NTE) ile karşılanması isteniyor. Zelensky bu duruma küresel güçlerin satranç oyununu anlayamadığı için düştü.

Rusya ve ABD, Riyad’da masaya oturdular, masada olmayan Ukrayna’yı masaya yatırdılar. Her savaşın bitiminde olduğu gibi kartlar masada yeniden dağıtılmaya başlandı, Zelensky destek peşinde, bu yüzden Ankara’da. Aynı tarihte AB ülkeleri Paris’te toplandı. Ortak görüş Ukrayna’nın yanında olmak ama karşılarında AB’nin de güvenliğini sağlayan ve güvenlik şemsiyesini askıya alma baskısı oluşturan Trump var. İsveç ve İngiltere Ukrayna’ya asker sevkiyatı yapabileceklerini söylediler ama ortak karar metninde yok. Türkiye ise Zelensky’in yanında görünerek, diplomatik ataklarla barış masasının Ankara’da kurulmasını istiyor.

Putin ertelenen seçimlerin yapılmasını(Zelensky'nin kaybetmesini), kazanılan toprakların kendinde kalmasını ve yabancı askerlerden arındırılmış bir Ukrayna istiyor. Batı Zelensky’nin tutumu konusunda kararsız. Almanya yardımları kesme noktasında, çünkü ekonomik sıkıntıda. Küresel güçler içinde en karlı çıkan ABD görünüyor. Rusya’yı zayıflattı, AB ülkelerine pahalı şekilde doğal gaz satıyor, Ukrayna’dan da NTE istiyor. Kısacası Trump diyetinin peşinde, Zelensky ülkesinin geleceğini kurtarma peşinde.

Zelensky’e küresel yapı, topraklarını geri alman için seni destekleyeceğiz, NATO’yu alacağız diyerek, üç yıldır Rusya ile savaştırıyorlar. Binlerce insanın hayatına ve bir ülkenin çöküşünü sebep oldular, yolun sonunda ise kusura bakma NATO’ya seni alamayız, kaybettiğin topraklarını da geri alamazsın, hemen barışman gerek ve bize diyet olarak ta zengin yeraltı kaynaklarını vermelisin. Batının tepkisi de ABD’nin etkisi ile şekilleniyor. Biden yönetimi önce savaşması için kışkırttı, AB ye destek olmaları için bastırdı, kendisi de sözüm ona yardım etti. Zelensky ülkesini savaşa sokan ve toprak kaybeden bir başkan olarak tarihe geçecek.

Rusya ve ABD anlaşmış havasındalar, Trump barış isterken Putin ile gizli bir ajandası varmış imajı çiziyor. Barışı sağlamak için adımlar atacağını söylüyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, ‘’Putin’in barış masasına oturması ve Ukrayna ile ateşkes sağlanması NATO açısından kötü sonuçlar doğurur’’ ifadesini, 180 derece değiştirerek Putin’i güçlü bir müzakereci olarak nitelendirmesi, barış masasında Trump ile büyük işler yapacağını söylemesi de işin ayrı bir yönü. Rusya savaş süresince 462, AB ise 457 milyar dolar harcadılar, elbette ekonomik kayıptalar. Rusya iyice sendeledi, Ukrayna kaybetti, AB kaybetti ama tek kazanan ABD oldu. Küresel güç olma böyle bir şey.