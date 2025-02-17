Almanya Seçime gidiyor, Münih Provokasyonuna dikkat

Almanya AB’nin temel taşı olmasından uzaklaşıyor mu? Almanya’da neler oluyor, Scholz hükümeti Maliye bakanını görevden aldıktan sonra Almanya da sular durulmuyor.

Scholz parlamentodan güvenoyu alamadı ve seçim kararı alındı. Düğümü 23 Şubatta yapılacak olan erken seçim çözecek. Siyasetin tıkanmasına yol açan hadise Almanya’nın Şu anki ekonomik durumu. Özellikle Çin deki teknolojik gelişmeler elbette Almanya’yı da etkiliyor. Özellikle elektrikli otomotiv, İlaç ve Silah endüstrisindeki göstergeler eski alman ekonomisini aratır durumda. Almanya’nın eski gücünden uzaklaşması AB için de negatif sonuçlar üretebilir. 2024’ün son çeyreğinde, Alman devi otomobil üreticileri zarar açıkladılar. Bu görülmüş bir şey değil.

Bu zorlukları aşma çabasındaki Almanya’ya Trump ’tan gelen haber daha da sıkıntıya sokmuş durumda. ABD’ye başkanı seçilen Trump, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarması gerektiğini söyleyerek, Avrupa'nın katkılarını eleştirmişti. Almanya’nın bu açıklama sonrası iyice keyfi kaçmış durumda. Scholz bütçede değişikliğe gidilmeyeceğini söylerken, NATO'nun %2' lik oranına bağlı kalacaklarını da teyit etti, ekonomik göstergeler bunu kaldıracak durumda değil. Ukrayna’ya yardım konusunda ciddi hamleler yapmasına rağmen, ülkesindeki ekonomik göstergelerin eski dönemleri arattığı bir dönemin başbakanı olmuş durumda. Trump’ın AB’ine bakışından en çok, Almanya etkilenmiş durumda. Almanya SPD üyesi Ralf Stegner, Trump'ın yorumlarını "hayal ürünü ve kesinlikle çılgınca" olarak nitelendirmesi de önemli. 23 Şubat 2025 teki seçimlere az bir süre kalmasına rağmen özellikle AfD, aşırı sağ partinin de çıkışları etkili oluyor. Özellikle Elon Musk'ın 20 Ocak sonrası X hesabından Almanya’daki AfD partisine olan desteği önemli bir referans oldu. AfD; Almanya İçin Alternatif Partisi, 2013 yılında kurulmuş, aşırı sağ popülist ve Avrupa Birliği şüphecisi bir siyasi parti olarak bilinmekte. Parti Almanya'da göçe karşı çıkmasıyla tanınıyor. Aşırı sağcı eğilimleri ve görüşleri destekliyor. Seçimlere çok az bir süre kala Münih’te yaşanan terör olayına bu gözle bakmak gerekli. Almanya'da sığınmacı olarak bulunan, çok küçük yaşlarda ailesi ile göç etmiş, 24 yaşlarında Afgan uyruklu bir erkek olduğu açıklanan teröristten bahsediliyor. Toplu olarak bulunan yaşam alanındaki insanların üzerine arabasını sürerek birçok insanın yaralanmasına sebep veren bir olay yaşandı.

Bu olay AfD’nin işine yarayacak radikal bir tutum ve göçmen karşıtı olanların ekmeğine yağ süren bir olay. Almanya eski gücüne dönmesi Demokrasi ve aşırılıkların kırılması açısından da önemli. Münih olayının mizansen olma ihtimali yüksek. AB içinde en önemli kale şeklinde ki Almanya’nın Demokrasi, İnsan Hakları, Kanun gücünün üstünlüğü noktasında dik durması

beklenmekte. Bununla birlikte Gazze konusundaki Başbakan Scholz un duruşunu her ne kadar yanlış bulsak ta dünyada hüküm sürmesi istenen adalet, demokrasi ve insan hakları konusunda örnek olmasını diliyoruz.

Hristiyan Demokrat Birliği(CDU) lideri Friedrich Merz'in Almanya’ya göç edecekleri ilgilendiren ve ağır koşullar içeren önergesi parlamentodan geçti. Gözler yapılacak seçimlere yönelmiş durumda. Şimdilerde prim yapması için uğraşılan göçmen yasaları, aslında aşırı sağ eğilimleri destekleyen yasalar şekline dönüşmüş durumda. Alman parlamentosunda bu konuda yapılan tartışma ülke çapında protestolara yol açsa da asıl tehlike, Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Yeşiller Partisinin de göç konusunda aşırı sağ eğilimlere karşı yumuşayan tavırları. Elbette seçimlere az bir süre kala, seçmenleri etkilemek için bir manipülasyon da olabilir. AB içinde yeşermeye çalışan aşırı sağ eğilim, bu seçimlerde oy oranını artırırsa bu AB’nin geleceğini de etkileyecektir. Münih’teki bu ferdi olay bu gelişmeyi tetiklemek için olabilir.