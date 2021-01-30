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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

30 Ocak 2021, Cumartesi 14:25
Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen, Arakanlı Müslüman mültecileri 2017 yılına kadar kimsenin yaşamadığı Bhasan Char Adası'na göndermeye devam ediyor.

Bangladeşli bir donanma yetkilisi, cumartesi günü bin 400'ü aşkın Arakanlı Müslüman sığınmacının daha Bhasan Char Adası'na gönderildiğini açıkladı.

Aralık başında bin 642 kişiden oluşan ilk grubu Ada'ya yerleştirilmesinin ardından ıssız adadaki sığınmacı sayısının en az 6 bin 700'e ulaştığı tahmin ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ada sorumlusu Binbaşı Abdullah Al Mamun Chowdhury, yeni gelenleri almaya hazır olduklarını açıkladı. Binbaşı, sığınmacıların liman kenti Chittagong'dan yola çıkan 5 gemi ile adaya taşındıklarını duyurdu.

Ada 20 yıl önce su altındaydı

Arakanlı Müslüman sığınmacıların, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a yerleştirilmesi uluslararası insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanıyor.

Ana karanın 34 kilometre açıklarındaki ada henüz 20 yıl önce su yüzüne çıktı. 2017 yılına kadar ıssız olan adaya 100 bin Arakanlı Müslümanın yerleştirilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Birleşmiş Milletler, mültecilerin nereye yerleştirileceklerine dair açıkça bilgilendirilmesi ve kararı kendilerinin vermesi için çağrıda bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları dernekleri de yabancı basının gezmesine izin verilmeyen adayla ilgili kaygıları sıkça gündeme taşıyor.

Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olması ve sığınmacıların adada yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişememesinden endişe ediliyor.

Bangladeşli yetkililer, tehcirin gönüllü olduğunu iddia ediyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Arakanlı Müslüman, ıssız ada
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