1,5 milyon kişi geldi

Suudi Arabistan, Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram’ı, umre yapmak ve namaz kılmak için 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Haremeyn İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram’da 1,5 milyon kişiye umre ve namaz kılma izni verdi. Başkanlığın yetkililerinden Usame el-Huceyli ise basına yaptığı açıklamada, Kâbe avlusunun tamamen umreciler için tahsis edildiğini belirterek, ziyaretçilerin giriş-çıkış işlemlerinin kontrollü şekilde yapıldığını ifade etti. AA

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