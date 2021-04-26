1,5 milyon kişi geldi

Suudi Arabistan, Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram’ı, umre yapmak ve namaz kılmak için 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.
Haremeyn İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram’da 1,5 milyon kişiye umre ve namaz kılma izni verdi. Başkanlığın yetkililerinden Usame el-Huceyli ise basına yaptığı açıklamada, Kâbe avlusunun tamamen umreciler için tahsis edildiğini belirterek, ziyaretçilerin giriş-çıkış işlemlerinin kontrollü şekilde yapıldığını ifade etti.
AA