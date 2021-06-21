10 bin kişi Hindistan ve Tayland sınırına sığındı

Bİrleşmiş Mİlletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar’da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çıkan çatışmalardan ötürü yaklaşık 10 bin kişinin evini terk ederek Hindistan ve Tayland sınırına sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

BM’nin Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, yaptığı açıklamada, Myanmar’daki insani krize ilişkin son durumu değerlendirdi. Myanmar ordusu ile darbe karşıtı silahlı gruplar arasında son haftalarda yaşanan çatışmaların birçok kişiyi yerinden ettiğini belirten Burgener, “Myanmar’daki taraflarla yaptığım günlük görüşmelerde durumun ne kadar korkunç olduğunu birinci ağızdan duyuyorum. İnsanlar yokluk çekiyor, korku içinde yaşıyor ve hiçbir umutları yok.” ifadesini kullandı. Burgener, “Ülkenin merkezi bölgeleri ve Çin, Hindistan, Tayland sınırındaki yerlerde süren çatışmalar, şimdiye kadar 175 bin civarında sivilin yerinden edilmesi ve 10 bin civarında sığınmacının Hindistan ve Tayland sınırına göçmesiyle sonuçlandı.” dedi. Myanmar’daki krizin bölgesel bir tehdit haline geldiğini vurgulayan Burgener, insani krize zamanında müdahale etmenin hayati önem taşıdığını kaydetti. Burgener, Arakanlı Müslümanların da deniz yoluyla ülkelerinden göçerek güvenliksiz şartlarda başka ülkelere sığınma çabalarının sürdüğünün de altını çizdi. AA

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