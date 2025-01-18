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18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

14 ay boyunca günde 35 Gazzeli çocuk öldürüldü

18 Ocak 2025, Cumartesi 12:59
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana günde yaklaşık 35 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Gazzeli çocukların buruk ateşkes sevinci...

 

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü hatırlatan Elder, "Bu, günde yaklaşık 35 çocuğun ölümü demek. 14 ay boyunca her gün 35 çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor." dedi.

Elder, İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması için geç kalındığını, bunun daha erken olması için birçok neden olduğunu vurguladı.

AA

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