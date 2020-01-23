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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

16 bin yalan

23 Ocak 2020, Perşembe
Trump, görevinin ilk üç yılında yaklaşık 16 bin yalan ifade kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, görevinin ilk 3 yılında  15 bin 843 “yanlış ya da yanıltıcı” ifade kullandığı iddia edildi Euoronews’deki habere göre, Trump’ın bu eğilimi göreve geldiği 20 Ocak 2017’den bu yana her yıl artış gösterdi. Trump, görevinin ilk yılında bin 999, ikinci yılında 5 bin 689 ve 2019’da da 8 bin  155 “yanlış ya da yanıltıcı” ifade kullandı. Son olarak Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonun yıllık konferasında yaptığı konuşmada 20 iddiada bulunan Trump’ın buradaki konuşmada, Japonya ve Kanada ile yapılan ticaret anlaşmalarını da yanlış aktardığı iddia edildi.

Trump’ın yalan iddiaları

Trump’ın sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD’nin ülkesine askerî yardımı serbest bırakacağını söylemesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaklaşık bin “yanlış ya da yanıltıcı” iddiada bulundu. Her 5 iddiasından biri ülke ekonomisine, yaklaşık 6 iddiasından biri de göçmenlerle alâkalı olan Trump, 242 kez de ABD ve Meksika arasındaki sınır duvarının yapıldığını dile getirdi. Trump, ifadelerinde 184 defa ABD tarihinin en büyük vergi indirimi yasasını çıkardığını öne sürerken, bu ABD tarihindeki en büyük 8’inci vergi indirimi  olmuştu. Trump, konuşmalarında 176 kez ABD’nin ticaret açık dolayısıyla malî kayba uğradığını dillendirmesine karşın ülkelerin ticaret açığıyla malî kayba uğramadığı biliniyor. Trump’ın iddialarının yaklaşık yüzde 20’sini Twitter üzerinden yaptığı ifade edildi. Trump’ın söz konusu eylemleri veri tabanı sitesi “Fact Checker” tarafından tesbit edildi.

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